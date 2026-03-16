Stupoare cu bugetul pe 2026: S-au găsit miliarde pentru justiție, nu și pentru pensionari. Bogdan Chirieac: Oamenii nu s-au trezit! Criza asta înseamnă sărăcie

Analistul politic Bogdan Chirieac a subliniat, la România TV, că dublarea bugetului pentru justiție pe anul 2026 este în contrast cu eforturile minime pentru pensionari. Bogdan Chirieac a puncat, din nou, că statul român trebuie restructurat, din temelii.

Aberațiile din bugetul pe 2026

„Eu cred că populația, în România, nu a realizat gravitatea situației economice în care se află țara. Este o gravitate excepțională a situației economice în care se află România. Am văzut și aberațiile din buget, dublarea bugetului la justiție și toată discuția pe acest subiect, în Parlament. Dublarea duce la un total de 3 miliarde de euro pentru justiție. Tot efortul pentru pensionari, nimicul acela de 600 de lei pe an pentru ei, dați în două tranșe, pentru cei cu pensii între 2000 și 3000 de lei înseamnă 800 de milioane de lei în plus, atât.

Trebuie restructurat din temelii statul român. Nu mai funcționează, nici nu îl mai poți finanța. Spunea azi Remus Borza (n.r. într-un interviu la DC News) că vom avea 2000 de concedieri pe zi, în mediul privat. 2000 de oameni, pe zi, în mediul privat, iar la stat 2000 de oameni concediați, pe an”, a punctat Bogdan Chirieac.

”Criza asta înseamnă sărăcie!”

„Oamenii încă nu realizează, nu s-au trezit! Pe scurt, criza asta înseamnă sărăcie. Nu există zi de la Dumnezeu, în ultimele luni, în care să nu auzim că se închide o fabrică mare. Constatăm cu stupoare că Dacia își construiește modele de mașini, fie în Maroc, fie în Turcia, și motivează de ce, respectiv instabilitate fiscală, majorări aberante de taxe și impozite, precum și cea mai scumpă energie din Europa. De asemenea, combinatul de îngrăşăminte Azomureş a iniţiat procedura de concediere colectivă. Nu mai e nicio întreprindere care să facă așa ceva. Îngrășămintele chimice din România sunt, totuși, cu un potențial agricol etc.”, a declarat Bogdan Chirieac.

Referire către premierul Ilie Bolojan, care „a reușit să bage România în recesiune”

În continuare, Bogdan Chirieac a făcut referiri la premierul Bolojan, care a „a reușit să bage România în recesiune” prin măsurile luate, de majorări de taxe și impozite pentru mediul privat și ineficiența restructurării aparatului de stat, unde se vor oferi noi privilegii prin bugetul pe 2026.

„A reușit omul acesta, care cred că este bineintenționat, dar caracterul său, felul său de a fi nu îi permite să aibă și rezultate. Domnul Bolojan a reușit să bage România în recesiune. Apropo, trimestrul I pe anul acesta este tot pe minus, tot creștere negativă.

În luna martie, statul român nu a reușit să se împrumute de la băncile din țară. Nu au reușit, pentru că dobânzile erau prea mari. Între timp, se vor oferi noi privilegii în statul român, noi super salarii, dar nu e de unde... iar vor tăia de la investiții și bagi firme în faliment, cel puțin cele din infrastructură”, a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.