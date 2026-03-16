DCNews Stiri Adevărul de necontestat despre magistrații din România: Cifrele pe care le pune pe masă Remus Borza. Bogdan Chirieac: Ei știu? Că toată lumea se plânge
Data actualizării: 00:01 17 Mar 2026 | Data publicării: 19:19 16 Mar 2026

Autor: Roxana Neagu

dosare epstain Imagine cu dosare. Foto cu caracter ilustrativ: Pixabay

Sistemul judiciar a primit, în 2026, o alocare de nu mai puțin de 15 miliarde de lei. Deși aparent sufocat de dosare, acest sistem nu-și poate permite, financiar, să ocupe mai multe posturi, mai ales că, față de media europeană, avem prea mulți judecători la suta de mii de locuitori.

Dacă Spania are 6 judecători la suta de mii de locuitori, iar Austria numai 4, în contextul unei medii europene de 20 de judecători la suta de mii de locuitori, România - cea în care magistrații sunt copleșiți de dosare - are nu mai puțin de 35 de judecători la suta de mii de locuitori. În acest context complicat din țara noastră, în care, pe de-o parte, judecătorii se simt copleșiți de nivelul de muncă, mesajul este clar: nu ne putem permite mai mult. Doar în 2026, bugetul pentru sistemul judiciar din țara noastră ajunge la 15 miliarde de lei, subliniază avocatul Remus Borza. Dacă am ocupa și posturile vacante, suma ar sări lejer în 20 de miliarde dacă ar avea de unde.  

3 miliarde de euro pentru sistemul judiciar din România

”Ministerul Public, de la o alocare de 1,7 mld de lei anul trecut, are anul acesta aproape 3,6 mld. de lei, adică dublu! La fel stau lucrurile și cu ÎCCJ. De la o alocare, anul trecut, de 3,3 mld. de lei, s-a ajuns la 7,5 mld. de lei, deci mai mult decât dublu. Dacă mai punem și bugetul Ministerul Justiției - 4,1 mld. de lei, cei 267 milioane de lei de la CSM, ajungem la o alocare de 15 miliarde de lei” a subliniat avocatul Remus Borza, în interviul acordat DCNews, adăugând că ”pe parte de procurori și magistrați, avem o dublare, pentru cei 6500 de judecători și procurori din România, posturi ocupate”. 

Avem 1600 de posturi vacante de judecători și procurori, dar realitatea europeană e alta

Avocatul a mai precizat că ar trebui să avem aproximativ 8000 de posturi ocupate în sistemul de justiție, fiind posturi vacante atât la judecători, cât și la procurori, ”de aici și presiunea din partea sistemului judiciar de a ocupa și cele 1600 de posturi vacante. Am ajunge, dacă ar fi să le ocupăm, la 20 de miliarde de lei buget pentru sistemul judiciar”.

Cum reușesc Spania sau Austria? 

”E un grad mare de încărcare pe instanțe, pentru că e o realitate, românul e procesoman, din te miri ce te cheamă în instanță, dar, pe de altă parte, statistica europeană ne spune că România are 35 de judecători la suta de mii de locuitori. Media, la nivel european, este de 20 de judecători la suta de mii de locuitori. Adică avem aproape dublu. Dar sunt țări, precum Austria, care are numai 4 judecători la suta de mii de locuitori, sau cum este Spania, care are o medie de 6 judecători la suta de mii de locuitori” a precizat Remus Borza.

”Și magistrații știu? Că toată lumea se plânge că sunt prea puțini?” a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac. 

”Sunt date publice, de la Eurostat, nu le-am scos eu din joben” a răspuns Remus Borza, adăugând că ”noi - statul- avem o anumită predispoziție în a încărca schemele de personal”. 

Urmărește interviul complet: 

Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Noul lider suprem al Iranului respinge propunerile de încetare a focului. Când va fi momentul potrivit pentru pace
Publicat acum 27 minute
Directorul Netflix: Europa riscă să piardă miliarde dacă va complica regulile pentru streaming
Publicat acum 40 minute
PSD, solicitare către Bolojan, în contextul creșterii prețurilor la carburanți
Publicat acum 43 minute
Judecătorii CCR au cerut bani pentru medicamente în Comisiile de buget-finanțe
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Participanții la Gala Premiilor Oscar, aspru criticați, după ce a fost distribuită o fotografie cu mizeria din sala de teatru
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 34 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 18: Israelul lovește în conducerea regimului iranian într-un atac din timpul nopții
Publicat acum 4 ore si 25 minute
„Nostradamusul chinez” susține că știe cum se va încheia războiul dintre Iran și SUA
Publicat acum 5 ore si 43 minute
Horoscop 17 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 53 minute
Care este cel mai sigur loc din casă în cazul unui atac nuclear
Publicat acum 6 ore si 2 minute
BANCUL ZILEI: Despre cupluri
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
