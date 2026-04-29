DCNews Stiri Atac armat în Londra
Data publicării: 16:52 29 Apr 2026

Atac armat în Londra
Autor: Iulia Horovei

atac armat londra Monentul în care bărbatul înarmat este încătușat de polițiști. Sursa foto: Patrick Christys, X

Două persoane au fost înjunghiate, miercuri, de un bărbat în cartierul londonez Golders Green.

Două persoane au fost rănite miercuri într-un atac cu cuţitul în cartierul londonez Golders Green, unde trăieşte o numeroasă populaţie evreiască, iar suspectul a fost arestat, au anunţat poliţia britanică şi două organizaţii evreieşti britanice, transmit agenţiile Reuters şi AFP.

Atacatorul a încercat să lovească și polițiștii

Potrivit poliţiei, doi bărbaţi au fost înjunghiaţi şi au fost transportaţi la spital în stare stabilă. Suspectul, un bărbat în vârstă de 45 de ani, a fost arestat şi a încercat de asemenea să atace poliţiştii.

Încă nu este clară motivaţia atacului, dar acesta pare a avea caracterul unui atac antisemit şi a avut loc în apropierea unei sinagogi. Nu a fost încă precizată naţionalitatea suspectului.

Premierul britanic Keir Starmer a reacţionat afirmând că este vorba despre fapte „foarte îngrijorătoare”.

„Trebuie să ne afirmăm toţi în mod clar hotărârea de a lupta împotriva acestui tip de atacuri, din care am văzut prea multe exemple în ultima vreme”, a adăugat premierul laburist, după o serie de incendii şi tentative de incendiere care au vizat în ultimele săptămâni locuri care au legătură cu comunitatea evreiască din nord-vestul Londrei.

Poliţia a arestat 25 de persoane suspectate de implicare în aceste atacuri efectuate după ce SUA şi Israelul au lansat războiul împotriva Iranului, notează Agerpres.

