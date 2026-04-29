Atac armat în Londra

Două persoane au fost înjunghiate, miercuri, de un bărbat în cartierul londonez Golders Green.
Două persoane au fost rănite miercuri într-un atac cu cuţitul în cartierul londonez Golders Green, unde trăieşte o numeroasă populaţie evreiască, iar suspectul a fost arestat, au anunţat poliţia britanică şi două organizaţii evreieşti britanice, transmit agenţiile Reuters şi AFP.
Potrivit poliţiei, doi bărbaţi au fost înjunghiaţi şi au fost transportaţi la spital în stare stabilă. Suspectul, un bărbat în vârstă de 45 de ani, a fost arestat şi a încercat de asemenea să atace poliţiştii.
The moment the Golders Green knifeman is tasered and detained pic.twitter.com/EEPDk7l6AW— Patrick Christys (@PatrickChristys) April 29, 2026
Încă nu este clară motivaţia atacului, dar acesta pare a avea caracterul unui atac antisemit şi a avut loc în apropierea unei sinagogi. Nu a fost încă precizată naţionalitatea suspectului.
Premierul britanic Keir Starmer a reacţionat afirmând că este vorba despre fapte „foarte îngrijorătoare”.
„Trebuie să ne afirmăm toţi în mod clar hotărârea de a lupta împotriva acestui tip de atacuri, din care am văzut prea multe exemple în ultima vreme”, a adăugat premierul laburist, după o serie de incendii şi tentative de incendiere care au vizat în ultimele săptămâni locuri care au legătură cu comunitatea evreiască din nord-vestul Londrei.
Poliţia a arestat 25 de persoane suspectate de implicare în aceste atacuri efectuate după ce SUA şi Israelul au lansat războiul împotriva Iranului, notează Agerpres.
Citește și: Kanye West ar putea fi interzis în Marea Britanie. Ce s-a întâmplat
de Anca Murgoci