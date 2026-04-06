Kanye West ar putea fi interzis în Marea Britanie. Ce s-a întâmplat

Rapperul, care a fost dat în judecată pentru antisemitism, urmează să fie cap de afiş în toate cele trei seri ale acestui festival muzical, care va avea loc în Parcul Finsbury din Londra în luna iulie.

Critici dure din partea premierului britanic

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a criticat decizia organizatorilor de a-l invita pe starul american la festivalul londonez, considerând-o "profund îngrijorătoare", iar mai mulţi sponsori majori şi-au retras sprijinul oferit festivalului din cauza participării lui Kanye West.

Ministrul britanic de Interne, Shabana Mahmood, se confruntă în prezent cu apeluri ale unor politicieni şi ale organizaţiei intitulate Campanie Împotriva Antisemitismului (CAA) de a interzice accesul lui Kanye West în Regatul Unit, argumentând că prezenţa lui "nu ar fi benefică pentru binele public".

Jurnaliştii de la Press Association au relatat că permisiunea acordată lui Kanye West de a veni în Regatul Unit este examinată în prezent de miniştrii britanici.

Ministrul de Interne din umbră (funcţie deţinută de partidul de opoziţie britanic care urmăreşte şi critică activitatea ministrului de Interne în exerciţiu - n.red.), Chris Philp, a declarat că rapperul Kanye West este "vinovat de comentarii antisemite şi pro-naziste îngrozitoare", îndemnând-o totodată pe Shabana Mahmood să îşi folosească puterile în temeiul Legii imigraţiei pentru a-i refuza viza.

"Ea spune că vrea să lupte împotriva antisemitismului. Acum vom afla cât de serioasă este", a declarat Chris Philp.

Într-un mesaj distribuit pe reţeaua de socializare X, organizaţia CAA a afirmat că prim-ministrul ţării a avut dreptate să-şi exprime îngrijorarea cu privire la decizia organizatorilor Festivalului Wireless de a-l angaja pe Kanyw West, dar a adăugat că premierul Keir Starmer "nu este doar un spectator".

Reprezentanţii acestei organizaţii au adăugat: "Guvernul poate interzice oricui să intre în Regatul Unit dacă acea persoană nu este cetăţean şi dacă prezenţa sa 'nu ar fi benefică pentru

binele public'. Cu siguranţă, acesta este un caz clar".

Deputata laburistă Rachael Maskell a cerut, de asemenea, ca accesul lui Kanye West în ţară să fie interzis, spunând că "nu ar trebui să i se permită să vină în ţara noastră pentru a cânta, având în vedere comentariile antisemite pe care le-a făcut şi le-a înregistrat".

Sponsorii se retrag din festival

Sponsorii Pepsi şi Diageo au anunţat că îşi retrag sprijinul faţă de organizatorii festivalului după ce rapperul Kanye West a fost anunţat ca artist principal, dar brandurile lor rămân

afişate în mod vizibil ca sponsori pe site-ul oficial al Wireless Festival.

În plus, PayPal, partener al sistemului de plăţi al acestui festival anual de rap şi hip-hop, nu va apărea în niciunul dintre materialele sale promoţionale viitoare, a dezvăluit Press Association.

Kanye West, care nu a mai cântat în Regatul Unit de când a fost headliner la Festivalul Glastonbury în 2015, a fost aspru criticat în ultimii ani după ce a început să îşi exprime în mod public admiraţia faţă de Adolf Hitler şi după ce a făcut recent o serie de declaraţii antisemite.

Anul trecut, el a lansat un cântec intitulat "Heil Hitler", la câteva luni după ce a făcut reclamă pentru un tricou cu svastică pus în vânzare pe site-ul său.

Muzicianul american, cunoscut şi sub numele de Ye, a fost interzis pe reţeaua de socializare X de mai multe ori din cauza declaraţiilor sale antisemite.

În ianuarie 2026, într-o scrisoare publicată în The Wall Street Journal, el a dat asigurări că nu este "nici nazist, nici antisemit" şi a menţionat că suferă de tulburare bipolară.