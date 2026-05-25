Bulgaria: Cum se pregătesc vecinii noștri pentru sezonul estival, 2026

Întâlnirea a fost găzduită de guvernatorul regiunii Varna, Mario Smarkov, și a reunit primari din municipalitățile din regiunile Varna și Dobrici, precum și reprezentanți regionali ai diferitelor instituții.

Potrivit lui Dimitrov, măsurile de securitate au fost consolidate, iar atât regiunea Varna, cât și regiunea Dobrici rămân destinații în care se poate practica turismul în siguranță.

Ministrul a precizat că datele Inspectoratelor Regionale de Sănătate arată că toate plajele au în prezent o calitate excelentă a apei. El a adăugat că va fi dezvoltată o hartă interactivă suplimentară, care va permite utilizatorilor să verifice în orice moment indicatorii de curățenie ai apei, precizează Agerpres.

Dimitrov a mai spus că se lucrează activ și la îmbunătățirea curățeniei generale și la asigurarea prezenței unor polițiști din diferite țări, care vor fi detașați temporar în Bulgaria pe durata sezonului turistic. În plus, va fi suplimentat și personalul medical, pentru a consolida acoperirea serviciilor de sănătate în zonele turistice.

Ministrul s-a declarat optimist în legătură cu sezonul care urmează, menționând că, pe baza datelor disponibile primarilor locali, așteptările sunt pentru un sezon estival comparabil cu cel din 2025.

România a rămas una dintre cele mai importante piețe turistice pentru Bulgaria, transmite BNR (postul de radio național al Bulgariei). În sezonul trecut, peste 985.000 de turiști români au vizitat țara vecină.

Litoralul românesc, debut cu stângul

În comparație cu vecinii noștri de la sud, litoralul românesc a pornit timid, la deschiderea de 1 Mai, și din cauza vremii nefavorabile.

Totuși, La deschiderea sezonului estival, multe plaje sunt încă neamenajate, din cauza Apelor Române.

De asemenea, una dintre problemele reclamate de hotelieri este creșterea numărului de apartamente care oferă cazare fără a fi înregistrate sau clasificate oficial, care merg la negru. (Claudia Calotă)