S-a schimbat legislația rutieră în Turcia. Amenzi chiar și de 36.000 de lei și permis suspendat

”ATENȚIE la amenzi în Turcia dacă mergeți cu mașina personală! Turcia a mărit serios sancțiunile rutiere în 2026, iar unele amenzi chiar nu sunt de ignorat” notează ”Turist în Turcia”, pe grupul dedicat românilor care-și petrec vacanțele în Turcia.

Iată care este noua grilă de sancțiuni rutiere:

Calcul făcut la: 1 liră turcească = ~0,098 lei

Depășirea vitezei în oraș:

+6-10 km/h → 2.000 TL (~196 lei)

+16-20 km/h → 6.000 TL (~588 lei)

+36-45 km/h → 15.000 TL (~1.470 lei)

+56-65 km/h → 25.000 TL (~2.450 lei) + permis suspendat 60 zile

+66 km/h și peste → 30.000 TL (~2.940 lei) + suspendare 90 zile

În afara localităților:

+21-25 km/h → 6.000 TL (~588 lei)

+41-50 km/h → 15.000 TL (~1.470 lei)

+61-70 km/h → 25.000 TL (~2.450 lei)

+71 km/h și peste → 30.000 TL (~2.940 lei) + permis suspendat

Trecerea pe roșu:

Prima abatere → 1.000 TL (~98 lei)

Repetată → până la 80.000 TL (~7.840 lei)

De 6 ori într-un an → permis ANULAT

Telefon la volan:

5.000 TL (~490 lei)

Recidivă → 10.000 TL (~980 lei)

Nu acorzi prioritate ambulanței/pompierilor:

46.000 TL (~4.508 lei) + suspendare permis

Condus agresiv:

până la 180.000 TL (~17.640 lei)

posibil confiscarea mașinii

Numere modificate/ mascate:

140.000 TL (~13.720 lei)

Detectoare / sisteme anti-radar:

până la 370.000 TL (~36.260 lei)

Mare atenție! În Turcia sunt foarte multe camere radar și sisteme automate. Drum bun și vacanțe fără amenzi!” arată sursa citată.