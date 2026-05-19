€ 5.2270
|
$ 4.4991
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2270
|
$ 4.4991
 
DCNews Stiri S-a schimbat legislația rutieră în Turcia. Amenzi chiar și de 36.000 de lei și permis suspendat
Data publicării: 19 Mai 2026

S-a schimbat legislația rutieră în Turcia. Amenzi chiar și de 36.000 de lei și permis suspendat
Autor: Irina Constantin

turcia-steag_75005100 Sursă foto: Freepik - https://www.freepik.com/, @12photostory
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Turcia a înăsprit legislația rutieră, iar amenzile sunt considerabile.

”ATENȚIE la amenzi în Turcia dacă mergeți cu mașina personală! Turcia a mărit serios sancțiunile rutiere în 2026, iar unele amenzi chiar nu sunt de ignorat” notează ”Turist în Turcia”, pe grupul dedicat românilor care-și petrec vacanțele în Turcia.

Iată care este noua grilă de sancțiuni rutiere: 

Calcul făcut la: 1 liră turcească = ~0,098 lei

Depășirea vitezei în oraș:

+6-10 km/h → 2.000 TL (~196 lei)

+16-20 km/h → 6.000 TL (~588 lei)

+36-45 km/h → 15.000 TL (~1.470 lei)

+56-65 km/h → 25.000 TL (~2.450 lei) + permis suspendat 60 zile

+66 km/h și peste → 30.000 TL (~2.940 lei) + suspendare 90 zile

În afara localităților:

+21-25 km/h → 6.000 TL (~588 lei)

+41-50 km/h → 15.000 TL (~1.470 lei)

+61-70 km/h → 25.000 TL (~2.450 lei)

+71 km/h și peste → 30.000 TL (~2.940 lei) + permis suspendat

Trecerea pe roșu:

Prima abatere → 1.000 TL (~98 lei)

Repetată → până la 80.000 TL (~7.840 lei)

De 6 ori într-un an → permis ANULAT  

Telefon la volan:

5.000 TL (~490 lei)
Recidivă → 10.000 TL (~980 lei)
Nu acorzi prioritate ambulanței/pompierilor:

46.000 TL (~4.508 lei) + suspendare permis

Condus agresiv:

până la 180.000 TL (~17.640 lei)

posibil confiscarea mașinii

Numere modificate/ mascate:

140.000 TL (~13.720 lei)

Detectoare / sisteme anti-radar:

până la 370.000 TL (~36.260 lei)

Mare atenție! În Turcia sunt foarte multe camere radar și sisteme automate. Drum bun și vacanțe fără amenzi!” arată sursa citată. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

turcia
legislatie rutiera
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Ce paradox pentru Declic... Atacă „sistemul toxic”, dar nu refuză banii veniți din el. „Corupția” e rea doar până vine cu plicul? Mesajul care lovește în Declic
Publicat acum 14 minute
Câți bani ia, de fapt, Andra după Sala Palatului. Măruță face calculele publice
Publicat acum 47 minute
STOP abandonului școlar! Împreună ținem copiii în clase. Radu Leca, la Părinți Prezenți / VIDEO
Publicat acum 58 minute
Psihologia examenelor: Cum presiunea, orgoliul părinților și lipsa de comunicare distrug viitorul copiilor
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Cum încearcă PR-ul politic să ascundă criza. Răzvan Dumitrescu arată cum percepția bate realitatea
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 2 minute
Atac armat într-o destinație de vacanță iubită de români: Cel puţin 8 morţi, inclusiv copii, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-o autogară
Publicat acum 5 ore si 17 minute
Culise din consultările AUR - Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni. Dan Dungaciu, pentru DCNews: Asta a fost discuția
Publicat acum 9 ore si 55 minute
Horoscop 19 mai 2026. Venus intră în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 53 minute
Doliu în lumea animațiilor: S-a stins vocea care a marcat copilăria a milioane de oameni
Publicat acum 2 ore si 44 minute
Bani din SAFE pentru firma unde lucrează consilierul Oanei Gheorghiu. Bogdan Chirieac: Cel puțin conflict de interese
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close