S-a schimbat legislația rutieră în Turcia. Amenzi chiar și de 36.000 de lei și permis suspendat

Turcia a înăsprit legislația rutieră, iar amenzile sunt considerabile.
”ATENȚIE la amenzi în Turcia dacă mergeți cu mașina personală! Turcia a mărit serios sancțiunile rutiere în 2026, iar unele amenzi chiar nu sunt de ignorat” notează ”Turist în Turcia”, pe grupul dedicat românilor care-și petrec vacanțele în Turcia.
Iată care este noua grilă de sancțiuni rutiere:
Calcul făcut la: 1 liră turcească = ~0,098 lei
Depășirea vitezei în oraș:
+6-10 km/h → 2.000 TL (~196 lei)
+16-20 km/h → 6.000 TL (~588 lei)
+36-45 km/h → 15.000 TL (~1.470 lei)
+56-65 km/h → 25.000 TL (~2.450 lei) + permis suspendat 60 zile
+66 km/h și peste → 30.000 TL (~2.940 lei) + suspendare 90 zile
În afara localităților:
+21-25 km/h → 6.000 TL (~588 lei)
+41-50 km/h → 15.000 TL (~1.470 lei)
+61-70 km/h → 25.000 TL (~2.450 lei)
+71 km/h și peste → 30.000 TL (~2.940 lei) + permis suspendat
Trecerea pe roșu:
Prima abatere → 1.000 TL (~98 lei)
Repetată → până la 80.000 TL (~7.840 lei)
De 6 ori într-un an → permis ANULAT
Telefon la volan:
5.000 TL (~490 lei)
Recidivă → 10.000 TL (~980 lei)
Nu acorzi prioritate ambulanței/pompierilor:
46.000 TL (~4.508 lei) + suspendare permis
Condus agresiv:
până la 180.000 TL (~17.640 lei)
posibil confiscarea mașinii
Numere modificate/ mascate:
140.000 TL (~13.720 lei)
Detectoare / sisteme anti-radar:
până la 370.000 TL (~36.260 lei)
Mare atenție! În Turcia sunt foarte multe camere radar și sisteme automate. Drum bun și vacanțe fără amenzi!” arată sursa citată.
de Anca Murgoci