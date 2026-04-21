€ 5.0989
|
$ 4.3341
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.3341
 
Trafic dat peste cap în București. Semafoarele nu merg în 10 intersecții importante din cauza unei fluctuații de tensiune în reţea
Data actualizării: 10:46 21 Apr 2026 | Data publicării: 10:36 21 Apr 2026

Trafic dat peste cap în București. Semafoarele nu merg în 10 intersecții importante din cauza unei fluctuații de tensiune în reţea
Autor: Tiberiu Vasile

masini trafic bucuresti foto pexels

Brigada Rutieră dirijează circulația în teren după ce o problemă în rețeaua electrică a scos din funcțiune semafoarele din mai multe puncte cheie ale Capitalei.

Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat marți dimineață că, în urma unei fluctuații de tensiune în rețeaua electrică, semafoarele nu funcționează în zece intersecții din oraș.

Printre zonele afectate, potrivit unui comunicat de presă, se numără mai multe artere importante:

Şoseaua Giurgiului - Strada Toporaşi;
Bulevardul I. C. Brătianu - Bulevardul Corneliu Coposu;
Calea Victoriei - Splaiul Independenţei;
Bulevardul Eroii Sanitari - Şcoala Gimnazială nr. 150;
Şoseaua Ştefan cel Mare - Strada Barbu Văcărescu;
Şoseaua Colentina - Strada Sportului;
Şoseaua Pavel D. Kiseleff - Aleea Primo Nebiolo;
Calea Giuleşti - Bulevardul Constructorilor;
Calea Crângaşi - Strada Ceahlău - Strada Vintilă Mihăilescu;
Strada Jiului - Strada Nataţiei.

Autoritățile au precizat că polițiștii rutieri sunt prezenți în teren pentru a dirija traficul și a preveni producerea de accidente.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție sporită, să respecte indicațiile agenților din intersecții, semnele de circulație și regulile de prioritate, precum și să evite blocarea zonelor aglomerate.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bucuresti
trafic
politie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close