Reacții la vârful Uniunii Europene după explozia dronei maritime din Portul Constanța: „Solidaritate cu România!”

„Solidaritate cu România!”, și-a început postarea pe rețeaua X președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după incidentul cu o dronă care a explodat, vineri, în Portul Constanța.

EXCLUSIV Panică în Constanța, după explozia dronei maritime. Mărturii pentru DC NEWS: „Am crezut că vine războiul, ca la Galați”

Ursula von der Leyen: Războiul Rusiei în Ucraina, o amenințare directă pentru țările de la granița noastră estică

„La o săptămână după ce o dronă s-a prăbușit într-un bloc de apartamente din Galați, o dronă maritimă a ajuns astăzi în Portul Constanța. Aceasta este o consecință directă a războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Devine din ce în ce mai mult o amenințare directă pentru țările de la granița noastră estică.

Solidaritatea noastră cu fiecare stat membru expus acestor amenințări este totală. Iar răspunsul nostru trebuie să fie pe măsura urgenței. Europa investește masiv în capabilități anti-dronă, apărare aeriană și sisteme de avertizare timpurie. SAFE va contribui la construirea unei Românii mai puternice. Și a unei Europe mai puternice”, a mai adăugat președinta CE, Ursula von der Leyen.



Solidaritate cu România!



One week after a drone crashed into an apartment building in Galați, a maritime drone today reached the port of Constanța.



This is a direct consequence of Russia’s war against Ukraine.



It is increasingly becoming a direct threat to countries on our… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 5, 2026

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Emmanuel Macron: „Puteți conta pe noi”

Și preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, a declarat că securitatea României are „o importanţă extrem de mare” pentru Paris şi a reafirmat angajamentul militar francez pe flancul estic al NATO, în contextul tensiunilor din regiunea Mării Negre.

„Securitatea României are o importanţă extrem de mare pentru Franţa. De aceea, la câteva ore după izbucnirea războiului în Ucraina, am decis, la cererea autorităţilor române, să trimitem trupele noastre pentru a vă proteja teritoriul”, a afirmat Macron, răspunzând jurnaliştilor la sosirea la summitul UE-Balcanii de Vest de la Tivat, Muntenegru.

Liderul francez a subliniat că Franţa este în prezent „naţiunea-cadru a ofertei de securitate adresate României” şi că va continua să acţioneze în coordonare cu autorităţile române.

„Puteţi conta pe noi”, a mai spus preşedintele francez.

Declaraţiile au fost făcute ca răspuns la întrebări ale presei privind securitatea României, după incidentul raportat astăzi, în Portul Constanța, potrivit Agerpres.

Antonio Costa: UE condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian al statelor membre

Și președintele Consiliului European, Antonio Costa, a reacționat la cel mai recent incident cu dronă din țara noastră.

Deplină solidaritate și sprijin pentru România în urma exploziei dronei din portul Constanța în această dimineață.

Acesta este al treilea incident semnificativ de securitate în România în ultimele săptămâni. Aceste incidente reprezintă o consecință directă a războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

Uniunea Europeană condamnă încălcările repetate ale spațiului aerian al statelor membre și își reafirmă angajamentul ferm față de securitatea tuturor statelor membre”, a scris Antonio Costa, pe rețeaua X.