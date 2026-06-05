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DCNews Stiri Reacția Rusiei, după ce o dronă marină a explodat în Portul Constanța

Reacția Rusiei, după ce o dronă marină a explodat în Portul Constanța

Autor: Andrei Itu
Data publicării: 05 Iun 2026
imagine port drona explodata Foto: DC NEWS, Loredana Irinciuc
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Ambasada Rusiei la București a transmis un mesaj după ce o dronă maritimă a explodat, vineri, în Portul Constanța.

O dronă marină a fost găsită, vineri, în Portul Constanța, în apropiere de danele 77 - 78 unde se află Oil Terminal, ulterior, la câteva ore, explodând. Ambasada Rusiei la București a venit cu o reacție și acuză MApN că ar fi transmis "intenționat informații incomplete".

Reacția Ambasadei Rusiei la București

”Având în vedere informațiile intenționat incomplete difuzate de Ministerul Apărării Naționale al României cu privire la drona maritimă care a explodat în portul Constanța, precum și la alte trei drone similare aflate în derivă către apele teritoriale românești, Ambasada Rusiei în România aduce la cunoștința opiniei publice românești faptul că este vorba despre vehicule maritime fără pilot ucrainene, utilizate de regimul de la Kiev pentru comiterea de acte teroriste împotriva navelor civile și pentru crearea unor amenințări la adresa siguranței navigației în Marea Neagră.

Orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei”, a transmis Biroul de Presă al Ambasadei Rusiei la București.

O hală industrială din zona Danei 78 a Portului Constanţa a fost distrusă 

Precizăm că o hală industrială din zona Danei 78 a Portului Constanţa a fost distrusă după ce drona maritimă a explodat vineri în port. Surse din portul maritim au declarat, pentru Agerpres, că suflul deflagraţiei a desprins bucăţi dintr-o hală ce aparţine unei societăţi comerciale.

Lucrători portuari au mai declarat că autorităţile sunt mobilizate în continuare, în condiţiile în care ar mai fi fost descoperite alte trei drone maritime.

O dronă maritimă care a fost descoperită în Portul Civil Constanţa, în apropiere de sediul Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare, s-a autodetonat vineri, în jurul orei 10:30, fără a produce victime, a transmis Ministerul Apărării Naţionale. 

Deocamdată nu se știe cui aparține drona. MApN a transmis că drona maritimă este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, nu face parte din dotarea Armatei României și nu a fost implicată în exercițiile recente organizate de MApN în zona Mării Negre.

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