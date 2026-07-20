Dacă îi ia apa ca la Bușteni? Supermașinile de milioane de euro urcă astăzi pe Transfăgărășan, la doar o zi după imaginile care au șocat România / FOTO: captură videi YouTube @Ovidiu Pop

Imaginile cu viitura care a măturat duminică străzile din Bușteni sunt încă proaspete în memoria românilor. Torenții au adus pe șosele cantități uriașe de apă, pietre și lemne, au inundat locuințe și au blocat circulația. În acest context, o întrebare apare firesc înaintea unui eveniment care adună unele dintre cele mai scumpe automobile din lume pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România. Ce s-ar întâmpla dacă o furtună puternică ar lovi și Transfăgărășanul?

Luni, Transfăgărășanul devine scena unei parade dedicate automobilelor de colecție și supercarurilor. Pentru desfășurarea evenimentului, traficul rutier va fi restricționat pe un sector al DN7C, între zona Vila Bâlea și tunelul Bâlea.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că circulația va fi închisă temporar pentru desfășurarea evenimentului Custom Cars Society. Restricțiile sunt programate în două intervale, între orele 12.00 și 14.00, respectiv între 16.00 și 19.00. În afara acestor perioade, șoferii vor putea circula în condiții normale.

Drumul montan va deveni, pentru câteva ore, un traseu rezervat unor automobile extrem de rare, conduse într-un cadru controlat și cu acces restricționat pentru public.

Mașini de milioane de euro pe unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din Europa

Evenimentul este organizat de Custom Cars GT, un club dedicat proprietarilor de supercaruri și automobile exclusiviste.

În edițiile anterioare, participanții au parcurs trasee spectaculoase prin mai multe țări, de la Laponia până în Maroc și din Tunisia până în Croația. Conceptul este același și în România. Proprietarii unor automobile rare se reunesc pentru a conduce pe drumuri considerate emblematice, în condiții de siguranță și cu traficul public restricționat.

Potrivit organizatorilor, printre atracțiile ediției din acest an se numără și un SSC Tuatara Aggressor, un model unic în lume, care dezvoltă peste 2.200 de cai putere și este considerat unul dintre cele mai spectaculoase automobile construite vreodată.

Viitura de la Bușteni readuce în atenție riscurile din zona montană

Evenimentul are loc la doar o zi după ce Bușteniul a fost afectat de o viitură puternică, produsă în urma ploilor torențiale. Pârâul Jepii a ieșit din matcă, iar torenții au transportat pe șosele cantități mari de noroi, bolovani și bușteni. Mai multe locuințe au fost inundate, circulația a fost blocată, iar echipele de intervenție au lucrat ore întregi pentru îndepărtarea aluviunilor.

Deși nu există informații care să indice un pericol similar pe Transfăgărășan în timpul evenimentului, imaginile de la Bușteni arată cât de repede se poate schimba situația în zonele montane atunci când apar ploi torențiale.

Un traseu spectaculos, dar dependent de vreme

Transfăgărășanul traversează o zonă alpină unde condițiile meteo se pot modifica într-un timp foarte scurt. Vara, furtunile locale pot apărea aproape fără avertisment, iar cantitățile mari de apă pot produce scurgeri de pe versanți, căderi de pietre sau viituri pe pâraiele care traversează drumul.

În aceste condiții, organizatorii și autoritățile monitorizează permanent evoluția vremii, astfel încât evenimentul să se desfășoare în siguranță.

Acest lucru este cu atât mai important cu cât pe șosea vor circula automobile a căror valoare însumată ajunge la multe milioane de euro, iar unele dintre ele sunt modele produse în serii extrem de limitate sau chiar exemplare unice.