Alertă aeriană în Tulcea, a fost emis RO-ALERT după ce un grup de drone au fost depistate lângă graniță

Mesaj RO-ALERT emis în Tulcea după noi atacuri cu drone rusești în Ucraina. Ce au transmis autoritățile / FOTO: DC News

Autoritățile au emis duminică, 19 iulie, un mesaj RO-ALERT pentru populația din nordul județului Tulcea, după ce sistemele de monitorizare ale Ministerului Apărării Naționale au identificat un grup de ținte aeriene în apropierea graniței cu România.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 13.19, un grup de ținte aeriene aflate la aproximativ 15 kilometri est de localitatea Vâlcove, din Ucraina.

În urma informațiilor primite, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru aplicarea măsurilor de avertizare a populației.

Un mesaj RO Alert a fost transmis la ora 13.57 către locuitorii din nordul județului Tulcea.

MApN: Nu au existat încălcări ale spațiului aerian al României

Potrivit autorităților, „nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian”.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 14.34.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că urmărește în permanență evoluția situației de la graniță și colaborează cu aliații NATO.

„MApN monitorizează permanent situația și informează în timp real structurile aliate cu privire la astfel de evenimente, menținând permanent legătura cu acestea”.