Programul Rabla Auto 2026. AFM, video informativ pentru sesiunea de înscriere

AFM pune la dispoziția cetățenilor un material video informativ pentru înscrierile în cadrul Programului Rabla Auto 2026. FOTO: magnific.com @misunderst00d

AFM pune la dispoziția cetățenilor un material video informativ pentru sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în cadrul Programului Rabla Auto 2026.

"Începând cu data de 20 iulie 2026, ora 10:00, Administrația Fondului pentru Mediu va demara sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în cadrul Programului Rabla Auto 2026 accesând link-ul https://inscrierionline.afm.ro.

“Am pus la dispoziția cetățenilor un material video informativ care prezintă, într-o manieră clară și accesibilă, pașii necesari pentru înscrierea persoanelor fizice în aplicația programului. Obiectivul nostru este de a asigura un proces de înscriere cât mai transparent, oferind tuturor solicitanților informațiile necesare pentru parcurgerea corectă și eficientă a procedurilor.”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Materialul informativ necesar înscrierii în aplicația informatică destinat persoanelor fizice este disponibil la următorul link: https://www.afm.ro/rabla_auto_pf.php.

Suma alocată sesiunii de înscriere este de 300.000.000 de lei.

În cadrul Programului Rabla Auto, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete:

18.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;

15.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau a unei motociclete electrice;

12.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;

10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL/GNC, sau a unei motociclete.

Înscrierea persoanelor fizice se realizează prin încărcarea în aplicaţie a următoarelor documente:

cererea de finanţare, descărcată din aplicaţie, completată prin tehnoredactare şi ulterior, încărcată fără a fi semnată;

actul de identitate, în termen de valabilitate la momentul înscrierii;

certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, nu mai vechi de 90 de zile la momentul înscrierii în program;

certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa, nu mai vechi de 30 de zile la momentul înscrierii în program.

Persoana fizică poate solicita cel mult două ecotichete în cadrul unei sesiuni de înscriere, câte unul pentru fiecare autovehicul nou care urmează a fi achiziţionat.

Pentru detalii privind înscrierea în program și documentele necesare, vă rugăm să consultați site-ul oficial al Administrației Fondului pentru Mediu: https://www.afm.ro/rabla_auto_pf_ghid_finantare.php.", transmite AFM.