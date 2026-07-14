Instanţa obligă un asigurator RCA să plătească daune morale stăpânului unui câine lovit pe trecerea de pietoni

Un judecător pronunță o sentință. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

O decizie cel puţin inedită vine de la o instanţă din Bihor. Un asigurator RCA va fi obligat să plătească daune morale stăpânului unui câine lovit pe trecerea de pietoni.

Concret, Judecătoria Oradea a decis că asiguratorul nu trebuie să achite doar cheltuielile veterinare, ci şi daune morale stăpânului câinelui, pe motiv că trauma psihică şi teama proprietarului animalului reprezintă un prejudiciu real.

Incidentul a avut loc în martie 2024, în municipiul Oradea. Un bărbat aflat la plimbare cu câinele său, un bulldog francez în vârstă de 5 ani, a traversat regulamentar pe trecerea de pietoni, însă un şofer nu le-a acordat prioritate. Maşina a lovit în plin câinele, ţinut în lesă la acel moment.

Iniţial, asiguratorul RCA a refuzat să plătească daunele morale, pentru că "suferinţa resimţită de reclamant ca urmare a vătămării câinelui său nu poate face obiectul despăgubirilor de către asiguratorul RCA”.

Ce a transmis avocatul proprietarului câinelui în instanţă

"Am susținut în fața instanței că ne aflăm în prezența unui prejudiciu complex, care nu se reduce la simple cheltuieli veterinare, ci include și o suferință morală reală, trăită direct de persoana aflată în mijlocul evenimentului”, a explicat avocata Ingrid Kloger din cadrul Societăţii de avocati "Doseanu & Asociaţii”, cea care l-a reprezentat în faţa instanţei.

În timpul procesului, compania de asigurări a solicitat respingerea pretențiilor privind daunele morale, susținând că acestea se acordă „exclusiv persoanelor fizice care au suferit vătămare corporală sau deces”. Asigurătorul a contestat inclusiv plata unor suplimente alimentare prescrise câinelui pentru articulații după accident, invocând lipsa unei legături directe între cumpărarea acestora și evenimentul rutier, conform ebihoreanul.

Instanţa nu a fost de acord cu asiguratorul

În sentinţa dată la finalul lunii aprilie, dar comunicată părţilor abia pe 13 iulie, Judecătoria Oradea a indicat că "prejudiciul moral reprezintă orice atingere adusă uneia dintre prerogativele care constituie atributul personalității umane și se manifestă prin suferința fizică ori morală resimțită de victimă

Reclamantul a cerut daune morale de 15.000 lei, dar instanţa i-a acordat doar 2000 lei, considerând suma proporţională cu suferinţa produsă.

"Având în vedere faptul că, cel puțin pentru o perioadă determinată de timp, reclamantului i s-a modificat starea de spirit, ca urmare a producerii accidentului asupra animalului său de companie, cunoscând sentimente de frică, instanța apreciază că o sumă în cuantum de 2.000 lei reprezintă o justă despăgubire pentru a acoperi prejudiciile morale cauzate reclamantului”, a motivat Judecătoria Oradea.

Cheltuielile veterinare au fost achitate integral.

Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicarea cu părţile.