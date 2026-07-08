Răsturnare de situație la vârful PNL: Deciziile prin care a fost schimbată conducerea, SUSPENDATE de instanță

Ilie Bolojan / Inquam Photos, Octav Ganea

Tribunalul București a suspendat executarea și efectele deciziilor prin care a fost schimbată conducerea PNL.

Soluția instanței arată că ”admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor Bolojan Ilie-Gavril - preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan - secretar general al Partidului Naţional Liberal, invocată de pârâtul Partidul Naţional Liberal, prin întâmpinare. Respinge cererea formulată de reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii Bolojan Ilie-Gavril - preşedinte al Partidului Naţional Liberal şi Motreanu Dan-Ştefan - secretar general al Partidului Naţional Liberal, ca fiind formulată împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă. Respinge excepţia prematurităţii şi excepţia inadmisibilităţii cererii, invocate de pârât prin întâmpinare, ca neîntemeiate. Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanți în contradictoriu cu pârâtul Partidul Național Liberal, prin Președinte Bolojan Ilie-Gavril, astfel cum a fost precizată”.

Totodată instanța a decis:

”Suspendă provizoriu executarea şi efectele următoarelor hotărâri, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 26120/3/2026, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a V-a Civilă:

1. Hotărârea Congresului Extraordinar al Partidului Naţional Liberal nr. 01/2026 din data de 21.06.2026;

2. Hotărârii Congresului Extraordinar al Partidului Naţional Liberal nr. 02/2026 din data de 21.06.2026;

3. Hotărârea Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026 prin care s-a aprobat alegerea organelor de conducere ale Partidului Naţional Liberal, adoptată ca urmare a aprobării moţiunii „Modernizare cu rădăcini” , potrivit procesului-verbal al desfășurării lucrărilor Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026;

4. Hotărârea Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026 prin care s-a aprobat ratificarea modificării Statutului Partidului Naţional Liberal aprobat prin Hotărârea Consiliului Național Extraordinar nr. 02/2026 din data de 19.06.2026, precum și a actelor subsecvente adoptate în temeiul acestora, respectiv:

5. Decizia nr. 01/21.06.2026 a Biroului Permanent Național;

6. Decizia nr. 02/21.06.2026 a Biroului Permanent Național;

7. Decizia nr. 03/21.06.2026 a Biroului Permanent Național;

8. Decizia nr. 04/23.06.2026 a Biroului Permanent Național;

9. Decizia nr. 05/23.06.2026 a Biroului Permanent Național;

10. Decizia nr. 06/23.06.2026 a Biroului Permanent Național;

11. Decizia nr. 07/23.06.2026 a Biroului Permanent Național;

12. Decizia nr. 08/23.06.2026 a Biroului Permanent Național;

13. Decizia nr. 09/23.06.2026 a Biroului Permanent Național;

14. Decizia nr. 10/23.06.2026 a Biroului Permanent Național;

15. Decizia nr. 11/23.06.2026 a Biroului Permanent Național;

16. Decizia nr. 12/23.06.2026 a Biroului Permanent Național;

17. Decizia nr. 13/23.06.2026 a Biroului Permanent Național;

Executorie de drept. Ia act că pârâtul își rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Bucuresti – Secţia a III-a Civilă. Pronunţată, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 08.07.2026” arată decizia instanței.

Plângerea vine din ceea ce s-a numit în spațiul public ”tabăra Thuma” și a avut ca precedent decizia prin care instanța a suspendat provizoriu decizia Partidului Național Liberal prin care a convocat Congresul Extraordinar care a avut loc pe 21 iunie.