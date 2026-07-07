Papanașii au ajuns în restaurantele din Japonia. Anunțul Ambasadei

Papanașii au ajuns în restaurantele din Japonia. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Papanașii au fost introduși în meniul unuia dintre cele mai mari lanțuri de restaurante cu sushi din țara niponă, a anunțat, marți, Ambasada Japoniei în România.

Unul dintre cele mai cunoscute deserturi tradiționale românești, papanașii, pot fi găsiți acum în meniul unuia dintre cele mai mari lanțuri de restaurante cu sushi din Japonia. Anunțul a fost făcut de Ambasada României în Japonia, care a salutat promovarea gastronomiei românești pe piața niponă.

Papanașii au fost introduși în oferta lanțului japonez Kura Sushi, unul dintre cei mai importanți operatori de restaurante cu sushi din Japonia.

Cu cât se vinde o porție de papanași în Japonia

Desertul este comercializat la prețul de 310 yeni (aproximativ 9 lei).

„Am descoperit desertul tradițional românesc papanași la Kura Sushi”, au transmis reprezentanții ambasadei într-o postare publicată pe Facebook atât în limba română, cât și în limba japoneză.

Papanașii, unul dintre cele mai apreciate deserturi românești

Papanașii sunt unul dintre cele mai cunoscute deserturi tradiționale românești. Ei se prepară din brânză dulce de vaci, ouă și făină sau griș.

Există două variante de a prepara papanașii: fie prăjiți, serviți cu smântână și dulceață, cei mai întâlniți în restaurante și deopotrivă cei mai apreciați, și papanașii fierți, specifici mai ales Transilvaniei și Bucovinei.

Reteță de papanași simplă și gustoasă

Brânza de vaci se amestecă cu ouă, făină, puțin zahăr și un praf de sare, iar aluatul se modelează în biluțe sau în forma clasică de papanași. Un secret pentru niște papanași pufoși este păstrarea aluatului la frigider înainte de preparare.

Aceștia se prăjesc, apoi, în ulei până devin aurii sau se fierb în apă clocotită, în funcție de rețetă. La final, sunt serviți cu smântână și diferite tipuri de dulceață, la alegere.