Se schimbă drepturile pasagerilor de avion din Uniunea Europeană. Gabriela Firea anunţă noile reguli

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Europarlamentarul Gabriela Firea anunţă noile drepturi pentru pasagerii de avion din Uniunea Europeană.

"Despăgubiri dacă zborul întârzie mai mult de 3 ore, până la 600€. Bagaj de mână gratuit, fără costuri ascunse. Copiii vor sta lângă părinți, fără să plătească în plus.

Am votat, astăzi, drepturi mai bune pentru românii care călătoresc cu avionul! Toți cetățenii europeni vor simți schimbările de anul viitor, iar companiile aeriene trebuie să se conformeze.

Actualizarea regulilor UE privind drepturile pasagerilor aerieni era extrem de necesară, având în vedere că milioane de români călătoresc anual în interiorul UE, pentru muncă, vacanțe sau cu serviciul. Să nu mai vorbim despre românii care lucrează în diaspora și care fac “naveta” acasă cu avionul.

Nu se schimbă, în avantajul tuturor călătorilor, următoarele reguli:

Menținem pragul de 3 ore întârziere pentru despăgubiri, chiar dacă din Consiliul UE se cerea majorarea la 4-6 ore;

Compensațiile rămân între 250 și 600 €, în funcție de distanța zborului.

Ce va fi nou:



Bagaj de mână gratuit inclus în prețul afișat, fără taxe ascunse;

Copiii sub 14 ani și persoanele cu probleme de mobilitate vor sta lângă însoțitor fără să plătească suplimentar;

Proceduri simplificate de rambursare, cu formular pre-completat;

Dacă ai un zbor în vară sau toamna lui 2026, se aplică regulile actuale. Însă, pasagerii vor beneficia de noile reguli în cursul anului 2027, după ce textul votat azi la Strasbourg va fi adoptat formal de Consiliul UE și publicat în Jurnalul Oficial al UE", a transmis Gabriela Firea pe Facebook.