Update/ Summit NATO Ankara. Decizii importante pentru Apărare. Nicuşor Dan şi Radu Miruţă participă

Summit NATO Ankara. Sursa Agerpres

Marţi şi miercuri, 7-8 iulie, se desfăşoară la Ankara Summit-ul NATO. Preşedintele Nicuşor Dan şi ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, vor fi prezenţi.

"Liderii Alianţei se reunesc la Ankara într-un climat de securitate care continuă să se degradeze ca urmare a războiului Rusiei împotriva Ucrainei şi a evoluţiilor din Orientul Mijlociu", a transmis Administraţia Prezidenţială sâmbătă.

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Update 1: Ucraina a lansat sute de drone spre Moscova, înainte de Summit-ul NATO

Ucraina a lansat peste 430 de drone spre Moscova în noaptea de luni spre marţi, a anunţat primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, în ziua în care la Ankara începe summitul NATO la care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este invitat, transmite AFP.

"De aseară şi până la ora 6 dimineaţa, peste 430 de drone au zburat în direcţia regiunii Moscova. Majoritatea au fost neutralizate de forţele de apărare aeriană la distanţe mari. Treizeci şi şase de drone inamice au fost distruse în apropiere de Moscova", a scris Sobianin pe reţelele sociale.

Aceste atacuri cu drone ucrainene vin la scurt timp după bombardamentele ruseşti deosebit de intense împotriva Ucrainei, soldate cu cel puţin 28 de morţi, dintre care 26 la Kiev şi în regiunea capitalei, potrivit autorităţilor, dar şi în contextul summitului Alianţei Nord-Atlantice care începe marţi la Ankara.

La această reuniune, aliaţii europeni ai Ucrainei intenţionează să îşi reafirme sprijinul pentru Zelenski, care este invitat la cina inaugurală oferită de preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

Potrivit unor surse diplomatice, ţările europene din cadrul NATO se vor angaja la Ankara să ofere un ajutor militar în valoare de 70 de miliarde de euro Ucrainei în 2026 şi 2027.

În ultimele săptămâni, Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra teritoriului Rusiei, acestea vizând în mod special infrastructurile de hidrocarburi în încercarea de a perturba veniturile care finanţează efortul de război al Moscovei.

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Aliaţii vor pune accentul pe menţinerea unităţii transatlantice şi pe reconfirmarea priorităţii acordate apărării colective.

Principalele teme care se vor regăsi pe agenda Alianţei la summit sunt: îndeplinirea angajamentelor privind creşterea bugetului pentru apărare şi asumarea unor responsabilităţi crescute ale Aliaţilor europeni, continuarea sprijinului acordat Ucrainei şi efortul de consolidare operaţională şi industrială a Alianţei, ca efect cumulat al dezvoltării companiilor, producţiei şi inovării tehnologice.

În cadrul summitului, preşedintele României va reconfirma statutul ţării noastre de aliat de încredere, care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică, evidenţiind contribuţiile naţionale pe toate domeniile de interes de pe agenda reuniunii.

De asemenea, el va accentua importanţa continuării sprijinului aliat pentru securitatea în regiunea Mării Negre şi întărirea posturii de descurajare şi apărare în mod unitar pe Flancul Estic. Nu în ultimul rând, şeful statului va atrage atenţia asupra consecinţelor pe care acţiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent, în acest context, pe necesitatea consolidării apărării aeriene şi maritime.

În marja participării la summit, Nicuşor Dan va avea şi o serie de întâlniri bilaterale. Din delegaţia sa fac parte ministrul interimar de Externe, Oana Ţoiu, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, şi şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad.

Preşedintele va sosi la Ankara marţi seara, când va participa alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, la recepţia şi dineul oficial pentru şefii de stat şi de guvern şi partenerii/partenerele acestora, oferite de preşedintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdogan, şi prima doamnă, Emine Erdogan.

Programul summitului cuprinde o reuniune la cel mai înalt nivel a Consiliului Nord-Atlantic, precum şi o serie de evenimente conexe, inclusiv cu participarea partenerilor NATO. Vor fi adoptate mai multe documente oficiale, printre care Declaraţia Summitului. În marja summitului, se desfăşoară, marţi, Forumul NATO pentru Industria de Securitate şi Apărare/NATO Security and Defence Industry Forum (NSDIF).

Este al doilea summit organizat în Turcia, după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat, astfel că evenimentul are şi o dimensiune simbolică pentru ţara noastră, conform Agerpres.