AfD, legături cu Moscova? Ministrul german al Apărării trage un semnal de alarmă

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Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, atrage atenţia că AfD ar putea avea legături cu Moscova.

Ministrul german al apărării Boris Pistorius doreşte să împiedice partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) să aibă acces la informaţii clasificate în cazul în care ar intra la guvernare, informează duminică dpa.

Boris Pistorius a invocat legăturile strânse ale acestui partid cu Rusia, afirmând pentru ediţia de duminică a ziarului de mare circulaţie Bild că apropierea partidului de preşedintele rus Vladimir Putin este de necontestat.

Informaţiile sensibile nu trebuie să ajungă în mâinile nepotrivite, a spus Pistorius.

"Examinăm îndeaproape problema cui putem acorda acces la informaţii clasificate. Facem deja asta. Suntem obligaţi să o facem pentru că ţine de securitatea ţării noastre", a declarat ministrul german al apărării.

AfD, cel mai mare partid de opoziţie din Germania, este investigat de serviciile de informaţii interne din unele landuri pentru vederile sale extremiste împotriva imigraţiei.

Toate partidele mainstream din Germania refuză să colaboreze cu AfD, într-o politică cunoscută sub numele de "firewall".

Cancelarul Friedrich Merz a refuzat în repetate rânduri să colaboreze cu acest partid.

AfD speră să obţină o majoritate absolută la alegerile regionale din septembrie din landurile Saxonia-Anhalt şi Mecklenburg-Pomerania de Vest. O astfel victorie i-ar permite să guverneze, pentru prima oară, un land.