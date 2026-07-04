Marea Britanie și Franța își extind prezența militară în Strâmtoarea Ormuz, cu acordul Omanului

Navă trecând prin Strâmtoarea Ormuz/ rol ilustrativ. Sursa foto: Agerpres

Omanul a acceptat să colaboreze cu Marea Britanie și Franța pentru securizarea apelor sale teritoriale și a navigației prin Strâmtoarea Ormuz.

Omanul a acceptat să colaboreze cu Marea Britanie și Franța pentru a asigura securitatea apelor teritoriale ale țării din Golf, a anunțat sâmbătă guvernul britanic, pe fondul creșterii transportului de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, după ce SUA și Iran au semnat luna trecută un acord pentru redeschiderea rutei maritime, scrie CNBC.

Marea Britanie și Franța, pregătite să asigure securitatea în strâmtoare

„Marea Britanie și Franța sunt pregătite să desfășoare o misiune militară multinațională extinsă pentru a sprijini libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz”, a declarat premierul britanic Keir Starmer într-o declarație comună cu președintele francez Emmanuel Macron.

„Strâmtoarea Ormuz este o arteră vitală pentru economia globală. Restabilirea tranzitului sigur al navelor tuturor națiunilor este o problemă de interes global”, se arată în declarație.

Franța a precizat că a desfășurat echipamente de deminare în Orientul Mijlociu, inclusiv două nave specializate în vânătoarea de mine.

„Însoțite de două fregate și o aeronavă de patrulare maritimă, aceste resurse sunt pregătite să contribuie, alături de parteneri, la reluarea completă a navigației și la asigurarea siguranței traficului în Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Macron pe X.

Marea Britanie, Franța și alte douăzeci de țări au declarat în luna martie că vor sprijini transportul prin Strâmtoarea Ormuz în cadrul unei misiuni militare multinaționale.

Iranul a avertizat împotriva acțiunilor Marii Britanii și Franței. „Strâmtoarea Ormuz nu este un teatru pentru demonstrații militare ale puterilor din afara regiunii”, a declarat adjunctul ministrului iranian de Externe, Kazem Gharibabadi, într-o postare pe X.

„Securitatea Ormuzului aparține statelor riverane; cei care provoacă crize vor fi trași la răspundere pentru consecințele aventurismului lor; acesta este un avertisment serios”, a adăugat el.

Omanul, intermediar-cheie

Situat pe coasta de sud-est a Peninsulei Arabice, vizavi de Iran, Omanul se află în discuții comune cu Iranul privind un nou regim de securitate maritimă, în contextul unor rapoarte că cele două țări ar putea introduce taxe de tranzit.

Omanul a precizat că orice acord va respecta dreptul internațional, deși ideea unui sistem financiar pe o rută maritimă care transportă în mod normal aproximativ 20% din petrolul mondial a stârnit îngrijorări.

Statul din Golf a servit drept mediator-cheie în crizele regionale și rămâne una dintre puținele țări de încredere atât pentru Teheran, cât și pentru Washington, care dorește reluarea fluxului prin strâmtoare după blocajele din timpul războiului, ce au declanșat o criză energetică globală.

Sultanul Omanului, Haitham bin Tarik, s-a întâlnit cu Starmer la Londra joi. Cei doi au discutat despre dezescaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și despre „asigurarea navigației maritime prin apele strategice ale Golfului”, potrivit agenției de presă de stat a Omanului.

Amintim că SUA și Iran au semnat un memorandum de înțelegere pe 17 iunie pentru a încheia aproape patru luni de război și a redeschide Strâmtoarea Ormuz, stabilind negocieri de 60 de zile pentru un acord de pace permanent.

Transporturile de petrol au crescut de atunci. Arabia Saudită a exportat aproximativ 34 de milioane de barili prin Ormuz de la 17 iunie, potrivit Kpler, în timp ce prețul petrolului Brent a scăzut cu 39% față de maximele din martie.