România se alătură coaliției de state pentru asigurarea transportului în Strâmtoarea Ormuz

România se alătură declarației inițiale a celor șase state care au decis să contribuie la asigurarea trecerii în siguranță a navelor maritime prin Strâmtoarea Ormuz, a anunțat, vineri seară, președintele Nicușor Dan.

România, parte din declarația comună privind transportul prin Strâmtoarea Ormuz

„Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertǎții de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional.

Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale.

Efectele sunt resimțite și în România, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație”, a scris Nicușor Dan, vineri, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

„România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, a mai punctat președintele României.

Încă 14 state, inclusiv România, se alătură declarației comune

La declarația inițială s-au alăturat țările: România, Canada, Coreea de Sud, Noua Zeelandă, Danemarca, Letonia, Slovenia, Estonia, Norvegia, Suedia, Finlanda, Cehia, Bahrain și Lituania.

Paralizia aproape totală a strâmtorii, cauzată de conflictul din Orientul Mijlociu, a dus la creşterea puternică a preţului petrolului în ultimele două săptămâni.

Fenomenul creșterii prețului la carburant este intens discutat în sfera internațională, inclusiv în România. Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, că există echipe tehnice care lucrează la găsirea unor soluții pentru a tempera creșterile rapide ale prețurilor din zona energetică.