Șase state, pregătite să asigure transportul în Strâmtoarea Ormuz

Șase state au anunțat, joi, 19 martie, că sunt pregătite să contribuie la asigurarea trecerii în siguranță a navelor maritime prin Strâmtoarea Ormuz.

Franța, UK, Italia, Olanda, Germania și Japonia vor asigura transportul în Strâmtoarea Ormuz

Într-o declarație comună, liderii Franței, Germaniei, Italiei, Olandei, Japoniei și Regatului Unit au afirmat că vor depune eforturi pentru stabilizarea piețelor energetice.

„Condamnăm în termenii cei mai fermi atacuri recente ale Iranului asupra navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv a instalațiilor de petrol și gaze, și închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz de către forțele iraniene. Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la escaladarea conflictului.

Facem apel la Iran să înceteze imediat amenințările, amplasarea de mine, atacurile cu drone și rachete și alte încercări de a bloca strâmtoarea pentru navele maritime comerciale și să respecte Rezoluția 2817 a Consiliului de Securitate al ONU.

Libertatea navigației este un principiu fundamental al dreptului internațional, inclusiv în temeiul Convenției Națiunilor Unite privind dreptul mării.

Efectele acțiunilor Iranului vor fi resimțite de oamenii din toate părțile lumii, în special de cei mai vulnerabili.

În conformitate cu Rezoluția 2817 a CSONU, subliniem că astfel de interferențe cu transportul maritim internațional și perturbarea lanțurilor globale de aprovizionare cu energie constituie o amenințare la adresa păcii și securității internaționale. În acest sens, solicităm un moratoriu imediat și cuprinzător asupra atacurilor asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra instalațiilor de petrol și gaze.

Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță prin strâmtoare. Salutăm angajamentul națiunilor care se angajează în planificare pregătitoare. Salutăm decizia Agenției Internaționale pentru Energie de a autoriza o eliberare coordonată a rezervelor strategice de petrol.

Vom lua și alte măsuri pentru a stabiliza piețele energetice, inclusiv colaborarea cu anumite națiuni producătoare pentru a crește producția. De asemenea, vom depune eforturi pentru a oferi sprijin națiunilor cele mai afectate, inclusiv prin intermediul Organizației Națiunilor Unite și al instituțiilor financiare internaționale. Securitatea maritimă și libertatea de navigație sunt în beneficiul tuturor țărilor.

Facem apel la toate statele să respecte dreptul internațional și să susțină principiile fundamentale ale prosperității și securității internaționale”, au punctat liderii celor șase națiuni, într-o declarație comună, potrivit SkyNews.

Președintele american Donald Trump a cerut aliaților NATO, în ultimele zile, să ajute la redeschiderea acestei rute prin care SUA tranzita înainte de război 20% din ţiţeiul mondial şi din gazul natural lichefiat (GNL).

Paralizia aproape totală a strâmtorii a dus la creşterea puternică a preţului petrolului în ultimele două săptămâni.

