DCNews Stiri Surori gemene, dar cu tați diferiți: Povestea incredibilă a acestui fenomen extrem de rar: „Suntem un miracol”
Data publicării: 09:07 05 Mai 2026

Surori gemene, dar cu tați diferiți: Povestea incredibilă a acestui fenomen extrem de rar: „Suntem un miracol”
Autor: Loredana Iriciuc

Surori gemene, dar cu tați diferiți Povestea incredibilă a acestui fenomen extrem de rar Surori gemene, dar cu tați diferiți: Povestea incredibilă a acestui fenomen extrem de rar / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @zohapk

Această situație are o denumire științifică: superfecundație heteropaternă. Fenomenul apare atunci când o femeie eliberează mai multe ovule în timpul aceluiași ciclu menstrual, iar fiecare ovul este fertilizat de spermatozoizi proveniți de la bărbați diferiți.

Este un caz excepțional. La nivel mondial au fost înregistrate doar aproximativ 20 de astfel de situații. Michelle și Lavinia ar fi singurele gemene aflate într-un asemenea caz, identificate oficial în Marea Britanie, informează BBC.

„Ea era singurul lucru care îmi aparținea”

Pentru Lavinia, descoperirea a fost un șoc puternic. Cele două surori au crescut într-un mediu instabil, au trecut dintr-un centru de plasament în altul. Legătura dintre ele era singurul punct de sprijin.

„Ea era singurul lucru care îmi aparținea, singurul lucru de care eram sigură”, povestește Lavinia, care adaugă: „Și apoi nu a mai fost așa”.

Sora ei, Michelle, a reacționat diferit.

„Nu am fost surprinsă. Încă sunt uimită că acest lucru se poate întâmpla, dar are sens”, spune Michelle.

O istorie de familie complicată

Mama lor avea 19 ani când le a născut, în 1976, și trecuse la rândul ei printr-o copilărie dificilă.

„A fost victima abuzurilor din partea tatălui vitreg”, explică Michelle.

Mult timp, gemenele au crezut că tatăl lor se numea James. Odată cu trecerea anilor, au început însă să apară îndoieli. Michelle a decis atunci să facă un test ADN. Astfel, rezultatul a arătat că James nu era tatăl ei biologic.

Ulterior, Michelle a aflat identitatea adevăratului său tată, Alex, un bărbat care trăia în condiții foarte dificile.

„Era dependent de droguri”, povestește ea și adaugă că „este tatăl meu, dar nu simt nevoia să construiesc o relație cu el”.

O nouă familie și răspunsuri neașteptate

Și Lavinia a decis să facă un test ADN. Rezultatul a confirmat că nu are același tată cu sora ei și a scos la iveală identitatea unui alt bărbat, Arthur. Spre deosebire de Michelle, Lavinia a ales să îl întâlnească.

„Era puțin emoționat, dar foarte cald”, povestește ea.

De atunci, relația dintre ei s-a construit treptat. „Simt că, în sfârșit, mi-am găsit locul, iar locul meu este lângă tatăl meu”, spune Lavinia.

Chiar și după aceste dezvăluiri, legătura dintre cele două surori a rămas la fel de puternică.

„Suntem un miracol. Vom avea mereu o legătură pe care nimic nu o poate distruge”, afirmă Lavinia.

Michelle îi dă dreptate: „Este sora mea geamănă. Nimic nu va putea schimba asta”.

