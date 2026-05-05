Noul plan al lui Donald Trump pentru Strâmtoarea Ormuz. De ce piețele rămân sceptice

Criza din Strâmtoarea Ormuz continuă să țină piețele în tensiune, iar noul plan al lui Donald Trump nu reușește, cel puțin pentru moment, să schimbe direcția. Blocajele din transportul petrolier persistă, iar investitorii rămân prudenți în fața promisiunilor venite de la Washington.

Administrația americană a anunțat luni că două nave au fost scoase în siguranță din zonă, parte din inițiativa numită „Project Freedom”. Cu toate acestea, reacția piețelor a fost rece. Prețurile la energie nu au coborât după anunț, semn că participanții din piață nu văd încă un impact real.

Noul plan nu convinge piețele

După lansarea planului, petrolul a continuat să se scumpească. Contractele futures au depășit pragul de 100 de dolari pe baril și au urcat în continuare, pe fondul atacurilor asupra infrastructurii energetice din Orientul Mijlociu. Situația ridică semne de întrebare inclusiv asupra stabilității armistițiului din regiune.

Și benzina urmează aceeași direcție. Creșterea contractelor futures indică faptul că prețurile la pompă ar putea urca înainte să apară o eventuală corecție.

În acest context, piețele rămân sceptice. Investitorii nu par convinși că „Project Freedom” va reuși să deblocheze rapid fluxurile de petrol blocate în regiune.

De ce piețele rămân sceptice în fața planului

Există mai multe motive clare pentru această reacție rezervată.

În primul rând, planul nu presupune escortarea navelor. Oficial, obiectivul este „restabilirea libertății de navigație”, cu implicarea a peste 100 de aeronave și aproximativ 15.000 de militari. Totuși, nu există garanția că fiecare navă va fi protejată. Un oficial american a declarat pentru CNN că aceasta nu va fi o misiune de escortă.

În al doilea rând, Iranul contestă inițiativa. Autoritățile de la Teheran susțin că planul încalcă armistițiul existent și au reacționat rapid, inclusiv prin reluarea atacurilor în regiune.

În al treilea rând, încrederea companiilor maritime a fost serios afectată. Minarea zonei și atacurile recente au schimbat complet percepția de risc. Chiar dacă există un plan, operatorii de nave nu sunt grăbiți să își asume traversarea.

Ce așteaptă piața

Analiștii spun clar că procesul de revenire nu va fi rapid. Pentru reluarea fluxurilor normale de petrol este nevoie de mai mult decât o inițiativă unilaterală.

Eurasia Group avertizează că fără acceptul Iranului sau o prezență militară mult mai puternică, planul riscă să nu livreze rezultate. „Planul SUA nu va crește semnificativ volumul transporturilor prin strâmtoare pe termen scurt”.

Aceeași idee este susținută și de Bjørn Højgaard, CEO Anglo-Eastern: „Este nevoie de ambele părți pentru deblocare, nu doar de una”. „Oricare dintre părți poate transmite că este dispusă să lase anumite nave să treacă, dar dacă cealaltă parte nu acceptă acest lucru în practică, situația de pe mare nu se schimbă cu adevărat.”

Tensiuni și atacuri care complică situația

Ziua de luni a adus noi confruntări. Forțele americane și cele iraniene au avut schimburi de focuri, iar SUA au distrus ambarcațiuni iraniene după atacuri asupra unor obiective proprii.

În același timp, o navă sud-coreeană a fost afectată de o explozie în strâmtoare, iar un incendiu major a izbucnit la o instalație petrolieră din Emiratele Arabe Unite, după un atac atribuit dronelor iraniene. Infrastructura din Fujairah, crucială pentru ocolirea strâmtorii, a fost avariată.

Benzina ar putea ajunge la 5 dolari pe galon

Petrolul american WTI a urcat până la 107,46 dolari pe baril, iar Brent a ajuns la 114 dolari. În paralel, benzina s-a scumpit, iar prețul mediu la pompă în SUA a atins 4,46 dolari pe galon, maximul ultimilor ani.

Andy Lipow, președintele Lipow Oil Associates, avertizează că pragul de 5 dolari nu este exclus dacă blocajul persistă.

Blocaj masiv: milioane de barili așteaptă să plece

În prezent, aproximativ 170 de milioane de barili de produse petroliere sunt blocați în regiune, la bordul a 166 de petroliere, potrivit Kpler. Iar problema reală este mult mai amplă: circa 900 de milioane de barili au fost scoși din circuit din cauza conflictului.

Reluarea fluxurilor va fi dificilă. „Ar putea fi un proces foarte dificil să scoți petrolierele încărcate din Golful Orientului Mijlociu și să le introduci pe cele goale, având în vedere că rutele maritime obișnuite nu sunt folosite din cauza temerilor legate de mine”, a explicat Matt Smith.

Estimările arată că revenirea la normal ar putea dura până la trei luni chiar și după redeschiderea completă a rutei.

Mesajul autorităților vs. realitatea pieței

Oficialii americani încearcă să transmită calm. „Ajutorul este pe drum începând de astăzi”, a declarat Scott Bessent.

Acesta mizează pe faptul că petrolierele blocate, unele cu până la 2 milioane de barili fiecare, vor ajunge rapid pe piață. „Cred că piața va fi bine aprovizionată. Sunt încrezător că, după ce vom depăși această situație, lumea va avea petrol din abundență”.

Totuși, promisiunile OPEC privind creșterea producției nu schimbă semnificativ situația. Volumele suplimentare sunt mult sub pierderile generate de conflict, conform CNN.

