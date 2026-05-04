România, într-o „groapă economică” sub Bolojan. Cât de util poate fi un guvern tehnocrat: Analiza lui Chirieac

Potrivit unor surse Realitatea Plus, premierul Ilie Bolojan ar fi răbufnit în ședința PNL și ar fi spus că „inițiatorii moțiunii sunt schizofrenici”.

Tot sursele Realitatea Plus au mai spus că liberalii s-ar pregăti deja să intre în opoziție dacă Ilie Bolojan va fi demis mâine din funcția de premier.

Analistul politic Bogdan Chirieac a intervenit telefonic la emisiunea „Lupta pentru România”, moderată de Nicoleta Cone pe Realitatea Plus, unde a vorbit despre acest subiect.

Întrebat ce transmite nervozitatea din tabăra PNL, analistul politic a explicat că aceasta arată tensiuni interne. Bogdan Chirieac l-a criticat pe Ilie Bolojan și a explicat că acesta nu a negociat suficient cu partenerii de coaliție. De asemenea, potrivit acestuia, situația economică a țării este foarte gravă.

„Dacă informația este reală, nu face altceva decât să mai confirme o dată faptul că domnul Bolojan s-a infectat cu ciuperca din pereții Palatului Victoria, aceea care a afectat atâția prim-miniștri, oamenii absolut normali până la numirea în funcția de premier, oameni care atunci când au ajuns acolo au avut impresia că nu mai pot fi dați jos și că Parlamentul e un fel de anexă la Guvern.

Domnul Bolojan nu a crezut că Parlamentul îl poate da jos și, ca urmare, nu a avut nici cea mai mică intenție să negocieze, să convingă partenerii de coaliție. Că despre asta era vorba. A făcut singur cum l-a tăiat capul, la fel ca la Consiliul Județean Bihor și am ajuns în această situație dramatică pentru România.

Faptul că a răbufnit înseamnă că își dă seama că: „Uite, eu, care trebuia să fiu salvatorul României, eroul acestei națiuni, alături de Mihai Viteazul și Ștefan cel Mare, sunt aruncat deoparte”. Nu cred că PNL trece în opoziție fiindcă nu se poate face o coaliție din partide pro-europene. Fără PNL nu sunt suficiente voturi și nu văd PSD și USR conducând țara alături de UDMR. Dacă pleacă PNL se face o majoritate fragilă PSD-USR-UDMR și minorități, dar nu îi văd pe USR-iști conducând cu PSD. Asta înseamnă și premier de la USR sau de la PSD? E și asta o întrebare.

Groapa economică în care ne-a adus domnul Bolojan e atât de adâncă încât propunerile de bun-simț pe care le-am auzit la dumneavoastră în emisiune nu pot fi aplicate. Deci nu pot fi îndreptate nici pensiile, nici taxele, nici tăierile de cheltuieli. Nu ai cum, fiindcă nu te împrumută nimeni. Ești total dependent de împrumuturi, dobânzile sunt uriașe și soluția spre care ne îndreptăm cu pași repezi e cea dată de FMI”, a spus Bogdan Chirieac.

„S-a dovedit că premierul tehnocrat nu este util”

Bogdan Chirieac a criticat ideea unui premier tehnocrat și a explicat că aceasta nu ar funcționa în contextul actual și că partidele politice ar evita asumarea guvernării din cauza măsurilor dificile care ar trebui luate. Potrivit analistului politic, România se află într-o situație economică gravă și toate problemele pe care le are fac ca guvernarea să fie foarte complicată indiferent de premier.

„Apropo de premierul tehnocrat, poate că este o soluție, fiindcă niciun partid politic nu vrea să-și asume conducerea țării în acest moment. E și asta o chestiune, fiindcă va fi cu scandal, cu noi majorări de taxe și impozite, noi tăieri pe la pensii, pe la angajați, dar premierul tehnocrat e o prostie. S-a dovedit că premierul tehnocrat nu este util. Avem Guvernul Cioloș, „guvernul zero”. Țineți minte, „guvernarea zero” s-a numit, după care toți tehnocrații și-au făcut partid politic și așa s-a înființat USR. Hai să fim serioși!

Deci dacă nu a putut un premier politic, președinte de partid, să țină lucrurile în mână - ăsta e adevărul, nu a fost manager domnul Bolojan - cum să țină un premier tehnocrat? Păi dacă vrea să majoreze din nou taxele - cum probabil că se va întâmpla - ce partid politic va vota lucrul ăsta?

Noi nu ne dăm seama de groapa în care ne-a băgat domnul Ilie Bolojan. Dacă nu majorezi taxele, cum faci? Din ce plătești pensii, salarii și cheltuielile statului?

N-a plătit facturile pe infrastructură ca să țină deficitul la valori reduse și nu s-au tras banii din fondurile europene și din PNRR. Dacă nu s-au plătit facturile, nu s-au continuat lucrările. Și acum ce? Spera că în trei luni administrația noastră performantă plătește și facturile, plătește și în avans, în așa fel încât antreprenorii să poată lucra și să termine lucrările? Păi antreprenorii au dat oameni afară între timp că nu sunt plătiți de un an de zile”, a spus Bogdan Chirieac.

„Lucrurile în economia reală stau îngrozitor de rău”

Bogdan Chirieac a vorbit despre situația economică a țării, care este foarte gravă, și a explicat că moțiunea de cenzură a fost depusă într-un moment nepotrivit din punct de vedere politic.

„Lucrurile în economia reală stau îngrozitor de rău. Că nu era momentul acum ca PSD să pună moțiunea de cenzură? Da, nu era momentul, că trebuia să avem o radiografie exactă. Acum avem un strigăt de lozinci, cum că din cauza PSD-ului, care a fost împiedicat să fure șobolanii din cămară, marele Bolojan, eroul națiunii, n-a reușit să facă reformă și, ca atare, își face dânsul un partid politic nou - că și ăsta e un plan, cu REPER, care să tragă de la USR, să treacă de la PNL - un partid politic cu care va mușca din dușmani și poporul va crede într-o măsură importantă.

Domnul Bolojan rămâne în politică și, culmea, dacă va cădea mâine la moțiune, va rămâne pe cai mari, nu este o încheiere de capitol, cum ar fi putut să fie dacă lucrurile mergeau natural. Ori puneai moțiunea de cenzură în octombrie anul trecut, fiindcă cu omul ăsta nu se poate discuta, sau o puneai în septembrie anul ăsta, după PNRR, când vedem dezastrul din PNRR, care nu i se datorează numai lui Bolojan. Nici celelalte guverne nu au fost capabile să atragă fondurile europene. Pierdem 10 miliarde din PNRR”, a spus Bogdan Chirieac la emisiunea „Lupta pentru România”, moderată de Nicoleta Cone pe Realitatea Plus.

