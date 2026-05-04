DCNews Stiri Reacţia lui Victor Ciutacu după ce a pierdut procesul intentat de Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu
Data actualizării: 20:37 04 Mai 2026 | Data publicării: 19:17 04 Mai 2026

Reacţia lui Victor Ciutacu după ce a pierdut procesul intentat de Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu
Autor: Florin Răvdan

 Foto: Facebook Victor Ciutacu

Victor Ciutacu anunţă că a pierdut, în primă instanţă, procesul care i-a fost intentat de Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu, cele două fondatoare ale Asociaţiei Dăruieşte Viaţă.

"Am pierdut, în primă instanță, procesul intentat de Asociația Dăruiește Viață și de cele două fondatoare, Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu. Pe scurt, voi avea de dat, în solidar cu Romania TV, dacă sentința rămâne definitivă, 500.000 lei organizației non-guvernamentale și câte 250.000 lei celor două doamne, plus cheltuieli de judecată (peste 200.000 euro). La fel ca mine, colegul meu Ioan Korpos și Liviu Alexa, autorul de facto al dezvăluirilor, preluate și comentate în emisiunile noastre. Iosefina Pascal a scăpat mai ieftin, s-a tăiat câte un zero de la ea. Cu mențiunea că nu găsim bani pe stradă, iar onorată instanță are o viziune idilică asupra câștigurilor noastre, o să fac mai jos, cu liniuță de la capăt, pentru claritate, câteva precizări.

- Sentința nu e definitivă, o vom ataca cu apel (mulțumesc pentru suport, Oana Anghel). A fost pronunțată în secret pe 30 aprilie și comunicată, coincidență, imediat după Ziua Mondială a Libertății de Exprimare, pe 4 mai, după 8 (opt) amânări. În raportul anual al libertății presei, România e menționată ca exemplu negativ, între altele, pentru un proces în care un demnitar a cerut, la intimidare, unui ziarist 500.000 lei. Absolut curios, procesul ăsta, în care un înalt demnitar guvernamental a cerut unor ziariști - și a primit - de 6 (ori) mai mult, nu e menționat. Probabil că noi suntem considerați mai puțin sperioși", a scris Victor Ciutacu pe Facebook.

"Nu vreau să trăiesc într-o ţară în care cenzura se instaurează prin sentinţe"

"- Știrea privind această sentință e cam peste tot în ce se poate chema presă în România și face carieră în social media. Ei bine, ghiciți câți m-au sunat pentru un punct de vedere. Vă scriu eu aici, să nu stați încordați. O singură persoană, o doamnă (sau domnișoară, n-am întrebat) de la Hotnews. Publicație online cu care am avut întotdeauna relații reci, iar de când a preluat Cătălin Tolontan frâiele le-am închis de tot. Dar al cărei angajat sau colaborator a avut curiozitatea și răbdarea să mă asculte și să consemneze. Găsiți în primul comentariu link cu rezumatul discuției noastre. Dat fiind că a fost o convorbire lungă și nu sunt atât de absurd să-mi închipui că va fi publicată integral, o fac eu. 

P.S. Nu vreau să trăiesc într-o țară în care cenzura se instaurează, fie și pe căi economice, prin sentințe judecătorești. Și o să fac tot ce îmi stă în putință să nici nu se întâmple asta.", a completat Victor Ciutacu.

victor ciutacu
asociatia daruieste viata
Oana Gheorghiu
carmen uscatu
