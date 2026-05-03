DCNews Stiri Marius Lazurca, consilierul preşedintelui Nicuşor Dan, spune că "România nu e vitală pentru SUA"
Data actualizării: 23:12 03 Mai 2026 | Data publicării: 23:02 03 Mai 2026

Marius Lazurca, consilierul preşedintelui Nicuşor Dan, spune că "România nu e vitală pentru SUA"
Autor: Florin Răvdan

nicusor dan trump jd vance De la stânga la dreapta: Vicepreședintele american JD Vance, președintele României, Nicușor Dan, președintele american Donald Trump. Fotografie de la prima reuniune a Consiliului pentru Pace din Washignton, 19 februarie 2026

Consilierul prezidenţial Marius Lazurca a declarat că România nu este vitală pentru SUA.

Într-un interviu acordat TVR Internaţional, Marius Lazurcă a fost întrebată dacă, din punct de vedere strategic, România este vitală pentru Statele Unite ale Americii. Iată ce a răspuns. 

“Realitățile geopolitice globale sunt în evoluție, ele depind de niște elemente obiective – în ce regiuni ale globului se produce un PIB mai accelerat, ce zone se înarmează mai convingător, care cresc din punct de vedere demografic, care sunt zonele unde  industriile avansează mai dinamic și nu e așadar întâmplător sau discreționar faptul că începând chiar cu președintele Obama, SUA și-a declarat interesul de a se focaliza în politicile sale de securitate  asupra zonei indo-pacifice. Așadar, nu. Mi-e teamă  că România  nu e vitală pentru SUA”, a declarat Marius Lazurca. 

Totuşi, spune acesta, România este relevantă pentru SUA şi poate deveni şi mai importantă. 

“Demonstrația e ușor de făcut – România  și nu altcineva  găzduiește  scutul antirachetă de la Deveselu, România și nu altcineva găzduiește un contingent important de trupe americane, România și nu altcineva a fost solicitată să contribuie – și am făcut-o – la efortul de război al SUA împotriva Iranului. Exemplele sunt numeroase și le știe toată lumea.

Putem fi mai ambițioși inclusiv în acest domeniu și putem să sperăm că România poate deveni mai importantă decât este în momentul de față pentru Statele Unite, iar  președintele României, Nicușor Dan își propune acest lucru", a mai declarat acesta. 

Marius Lazurca este consilierul preşedintelui Nicuşor Dan pentru Securitate Naţională şi Politică Externă. 

