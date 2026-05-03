Marius Lazurca, consilierul preşedintelui Nicuşor Dan, spune că "România nu e vitală pentru SUA"

Într-un interviu acordat TVR Internaţional, Marius Lazurcă a fost întrebată dacă, din punct de vedere strategic, România este vitală pentru Statele Unite ale Americii. Iată ce a răspuns.

“Realitățile geopolitice globale sunt în evoluție, ele depind de niște elemente obiective – în ce regiuni ale globului se produce un PIB mai accelerat, ce zone se înarmează mai convingător, care cresc din punct de vedere demografic, care sunt zonele unde industriile avansează mai dinamic și nu e așadar întâmplător sau discreționar faptul că începând chiar cu președintele Obama, SUA și-a declarat interesul de a se focaliza în politicile sale de securitate asupra zonei indo-pacifice. Așadar, nu. Mi-e teamă că România nu e vitală pentru SUA”, a declarat Marius Lazurca.

Totuşi, spune acesta, România este relevantă pentru SUA şi poate deveni şi mai importantă.

“Demonstrația e ușor de făcut – România și nu altcineva găzduiește scutul antirachetă de la Deveselu, România și nu altcineva găzduiește un contingent important de trupe americane, România și nu altcineva a fost solicitată să contribuie – și am făcut-o – la efortul de război al SUA împotriva Iranului. Exemplele sunt numeroase și le știe toată lumea.

Putem fi mai ambițioși inclusiv în acest domeniu și putem să sperăm că România poate deveni mai importantă decât este în momentul de față pentru Statele Unite, iar președintele României, Nicușor Dan își propune acest lucru", a mai declarat acesta.

Marius Lazurca este consilierul preşedintelui Nicuşor Dan pentru Securitate Naţională şi Politică Externă.