Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 4-10 mai 2026

Săptămâna începe cu un careu între Marte din Berbec și Jupiter din Rac. Un aspect foarte dinamic, agitat si provocator. Marte reprezintă acțiunea, forța și nerăbdarea. Jupiter se referă la abundență, exces si oportunități. Careul aduce o tensiune între două planete. Cei cu marcaj cardinal(Berbec, Rac, Balanță, Capricorn) vor avea un exces de încredere, energie bruscă, nivel crescut de impulsivitate.

Miercuri, 6 mai, Pluto își va începe retrogradarea în semnul Vărsătorului, care va dura până pe 16 octombrie. În aceeași zi, se va petrece un careu între Mercur și Pluto. De această dată, semnele fixe(Taur, Leu, Scorpion, Vărsător) s-ar putea să se implice în discuții mai tensionate sau lupte de putere.

Horoscop 4-10 mai 2026 Berbec

Marte, guvernatorul vostru, va face un aspect tensionat cu Jupiter. Ceea ce înseamnă că ori veți fi foarte agitați, ori vă veți bloca în momentele cele mai importante. În aceste condiții, astrologul vă recomandă să vă implicați în activități fizice sau sportive. De asemenea, este nevoie de un plus de pragmatism în zona financiară.

Horoscop 4-10 mai 2026 Taur

Pluto va retrograda în casa carierei. Și poate aduce nevoia unei revizuiri a strategiilor din punct de vedere profesional. De asemenea, pot apărea lupte de putere. Care să te afecteze direct sau indirect. Mercur a intrat în semnul vostru și vă face mai curioși, dornici de cunoaștere, dar poate crea și discuții frustrante.

Horoscop 4-10 mai 2026 Gemeni

Discreția trebuie să fie prioritatea voastră. Cu Mercur intrat în casa a douăsprezecea, trebuie să vă protejați viața personală, dar și strategiile în ceea ce privește cariera. Pe urmă, astrologul vă reamintește faptul că, în viață, ca să câștigi trebuie să dai ceva la schimb. Și ați putea privi această “pierdere” precum o investiție.

Horoscop 4-10 mai 2026 Rac

Careul Marte-Jupiter te poate face foarte ambițios la locul de muncă sau dornic de a te face oriunde remarcat. Orice crâmpei de furie sau frustrare poate deveni combustibilul necesar pentru a reuși. Însă, nu trebuie să demonstrezi nimănui nimic. Adevărata luptă este cu tine însuți.

Horoscop 4-10 mai 2026 Leu

Pluto va retrograda în casa a șaptea. Deci relațiile de cuplu s-ar putea să aibă de suferit. Din cauza unor lupte de putere, de cele mai multe ori inutile. Atmosfera va fi tensionată, iar orgoliile inflamate. Pe plan profesional, veți prinde curaj să spuneți ce nu funcționează sau ce vă nemulțumește.

Horoscop 4-10 mai 2026 Fecioară

Astrologul Daniela Simulescu susține că urmează câteva aspecte astrologice descurajante din punct de vedere financiar. Fie că este vorba de investițiile pe termen lung, de negocieri sau venituri din alte surse, este clar că vor urma provocări, dacă nu chiar conflicte. Și dacă tot apar fisuri în buget, măcar să fie cu rost.

Horoscop 4-10 mai 2026 Balanță

Relația cu partenerul sau cu oamenii cei mai apropiați nu va fi deloc una simplă. Careul Marte-Jupiter creează o atmosferă tensionată. Însă, unele certuri pot fi chiar constructive și menite să vă conecteze mai mult. De asemenea, pe plan profesional, veți dobândi un plus de înțelepciune sau disponibilitatea de a observa dinamica din jur.

Horoscop 4-10 mai 2026 Scorpion

Nu veți avea nicio clipă de liniște! Volum mare de activități, comisioane, treburi gospodărești. Însă, și nivelul de hărnicie este destul de ridicat. Stați departe de certuri la locul de muncă! Cu Pluto retrograd în casa a patra, unii vor dori să renoveze locuința sau să se mute.

Horoscop 4-10 mai 2026 Săgetător

Teama de a nu pierde nicio oportunitate își va pune amprenta pe întreaga săptămână. Însă, această atitudine poate aduce atât pierderi, cât și câștiguri. Astrologul vă recomandă să scoateți din sertar talentele pe care nu le-ați mai folosit de ceva timp. Vă vor ajuta să obțineți validarea sau respectul celorlalți.

Horoscop 4-10 mai 2026 Capricorn

Pluto va retrograda în casa a doua, deci este posibil să simți că pierzi controlul din punct de vedere financiar. Dar vor apărea soluții. Pe urmă, în ceea ce privește gospodăria sau relația cu familia, nu vei fi deloc liniștit. Vei dori să te implici în problemele celor dragi.

Horoscop 4-10 mai 2026 Vărsător

Pluto va retrograda în semnul vostru. Și vă va obliga să vă reinventați stilul de viață sau obiceiurile. Astrologul vă recomandă să acordați atenție sănătății. Pe plan profesional, veți avea de-a face cu numeroase documente, deplasări sau discuții cu tot felul de oameni. Evitați să fiți prea autoritari!

Horoscop 4-10 mai 2026 Pești

Voi greșiți, dar tot voi veți reuși să găsiți soluții la problemele din punct de vedere financiar. Negocierile nu vor fi neapărat pe placul vostru. Și vor fi situații în care depuneți prea mult efort și obțineți prea puțin. Pot apărea schimbări neașteptate în familie.