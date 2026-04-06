Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Începem săptămâna cu un careu între Soarele din Berbec și Jupiter din Rac. Acesta ne aduce energie și chef de viață, dar și tendința de a exagera.

Horoscop 6 aprilie 2026 Berbec

Careul Soare-Jupiter te vizează. S-ar putea să crezi că te poți implica în multe activități. Însă, pe parcurs o să îți dai seama că nu te poți ocupa de toate.

Horoscop 6 aprilie 2026 Taur

Cea mai bună strategie a zilei ar fi să dai un pas în spate, să te extragi din situațiile care nu îți priesc și să nu faci deloc compromisuri.

Horoscop 6 aprilie 2026 Gemeni

Bineînțeles că vei face mai multe promisiuni decăt este cazul! Mai ales față de cercul tău social. S-ar putea ca și buzunarul să sufere.

Horoscop 6 aprilie 2026 Rac

S-ar putea să preiei prea multe responsabilități pe plan profesional doar pentru că vrei să îți impresionezi șefii sau colegii.

Horoscop 6 aprilie 2026 Leu

Ziua nu se va desfășura exact cum ți-ai fi dorit. Viața vrea ca tu să fii recunoscător pentru cei ai, să te bucuri de prezent deocamdată.

Horoscop 6 aprilie 2026 Fecioară

Astrologul îți recomandă să discuți cu partenerul despre subiecte sensibile. Să îi spui despre nevoile, emoțiile și așteptările tale.

Horoscop 6 aprilie 2026 Balanță

Atitudinea partenerului va fi una instabilă, însă aceasta te poate ajuta să îți dai seama că s-a cam instalat blazarea și în viața ta.

Horoscop 6 aprilie 2026 Scorpion

Este foarte important să alegi corectitudinea și etica la locul de muncă. Nu forța nimic doar pentru a primi o validare efemeră.

Horoscop 6 aprilie 2026 Săgetător

Deși bugetul perioadei este stabilit, tu s-ar putea să găsești pretexte pentru a face unele cheltuieli inutile. Încearcă să fii mai pragmatic.

Horoscop 6 aprilie 2026 Capricorn

Poate fi una dintre acele zile în care le faci pe toate. Dar nu uita ceva: Nu ești perfect! Trebuie să îți alegi luptele în mod inteligent.

Horoscop 6 aprilie 2026 Vărsător

S-ar putea să spui multe și nevrute la locul de muncă. Și chiar să exagerezi anumite situații. Iar unii colegi să își schimbe atitudinea față de tine.

Horoscop 6 aprilie 2026 Pești

O zi provocatoare pe plan financiar. Apar cheltuieli neprevăzute și trebuie să cauți permanent soluții. În ciuda nesiguranței, sigur vei reuși!