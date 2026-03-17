Horoscop 17 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Luna și-a început tranzitul în semnul Peștilor și se apropie de Mercur retrograd și Marte. Ori vom fi destul de filosofi și introspectivi, ori vom fi predispuși la lene sau confuzie mentală.
Astrologul Daniela Simulescu vă recomandă, în continuare, să faceți un pas în spate, să nu vă implicați în luptele altora, dar și să vă împrieteniți cu timpul.
Veți avea tendința de a-i pune pe ceilalți pe un piedestal. Chiar dacă nu merită. Este cazul să faceți diferența clară între aparențe și faptele oamenilor.
Astăzi contează mai mult modul în care vă prezentați la locul de muncă. Adică, va conta și ceea ce prestați, dar ceilalți vor fi mai atenți la atitudinea voastră.
Vei fi mult mai volubil, dornic de viață și încrezător. Atitudinea pozitivă te va ajuta să vezi jumătatea plină a paharului chiar și în clipele grele.
Citește și Jupiter nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea
Veți avea nevoie de o porție serioasă de răbdare! Astrologul vă recomandă să nu grăbiți niciun proces de negociere sau să luați decizii impulsive.
Dacă nu vi se cere, nu are rost să vă sacrificați pentru alții de dragul de a o face. Pentru că reacțiile celorlalți nu vor fi pe măsură și va apărea dezamăgirea.
Astrologul vă recomandă să alegeți simplitatea. Și să nu creați și voi haos în jur că există deja. Încercați să nu vă complicați viața degeaba.
Unele gânduri negative nu vă dau deloc pace. Ba chiar vă controlează! Astrologul vă invită să nu le lăsați să vă distragă și de la lucrurile bune ale zilei.
Fără să vă dați seama, vă veți lăsa influențați de către ceilalți cu o viteză uimitoare. Treceți de la o părere la alta. Aveți nevoie de încredere în voi.
Dacă vă încărcați mintea cu problemele celorlalți, s-ar putea să nu mai aveți energie pentru ale voastre. Fiți mai atenți la tipul de conținut pe care îl consumați.
Provocarea zilei va fi cumpătarea din punct de vedere financiar. Ba chiar ați putea limita cheltuielile minore și astfel să vă dați seama câte economii puteți face.
Luna se află în semnul vostru, alături de Mercur retrograd și Marte. Veți fi mai vulnerabili sau instabili pe plan emoțional. Încercați să vă protejați.
