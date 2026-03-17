Subcategorii în Lifestyle

Horoscop 17 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Data publicării: 08:17 17 Mar 2026

EXCLUSIV Horoscop 17 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Autor: Daniela Simulescu

simboluri astrologie Sursă foto: Freepik

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Luna și-a început tranzitul în semnul Peștilor și se apropie de Mercur retrograd și Marte. Ori vom fi destul de filosofi și introspectivi, ori vom fi predispuși la lene sau confuzie mentală. 

Horoscop 17 martie 2026 Berbec

Astrologul Daniela Simulescu vă recomandă, în continuare, să faceți un pas în spate, să nu vă implicați în luptele altora, dar și să vă împrieteniți cu timpul.

Horoscop 17 martie 2026 Taur

Veți avea tendința de a-i pune pe ceilalți pe un piedestal. Chiar dacă nu merită. Este cazul să faceți diferența clară între aparențe și faptele oamenilor.

Horoscop 17 martie 2026 Gemeni

Astăzi contează mai mult modul în care vă prezentați la locul de muncă. Adică, va conta și ceea ce prestați, dar ceilalți vor fi mai atenți la atitudinea voastră.

Horoscop 17 martie 2026 Rac

Vei fi mult mai volubil, dornic de viață și încrezător. Atitudinea pozitivă te va ajuta să vezi jumătatea plină a paharului chiar și în clipele grele.

Citește și Jupiter nu mai este retrograd! Patru zodii își recapătă puterea

Horoscop 17 martie 2026 Leu

Veți avea nevoie de o porție serioasă de răbdare! Astrologul vă recomandă să nu grăbiți niciun proces de negociere sau să luați decizii impulsive.

Horoscop 17 martie 2026 Fecioară

Dacă nu vi se cere, nu are rost să vă sacrificați pentru alții de dragul de a o face. Pentru că reacțiile celorlalți nu vor fi pe măsură și va apărea dezamăgirea.

Horoscop 17 martie 2026 Balanță

Astrologul vă recomandă să alegeți simplitatea. Și să nu creați și voi haos în jur că există deja. Încercați să nu vă complicați viața degeaba.

Horoscop 17 martie 2026 Scorpion

Unele gânduri negative nu vă dau deloc pace. Ba chiar vă controlează! Astrologul vă invită să nu le lăsați să vă distragă și de la lucrurile bune ale zilei.

Horoscop 17 martie 2026 Săgetător

Fără să vă dați seama, vă veți lăsa influențați de către ceilalți cu o viteză uimitoare. Treceți de la o părere la alta. Aveți nevoie de încredere în voi.

Horoscop 17 martie 2026 Capricorn

Dacă vă încărcați mintea cu problemele celorlalți, s-ar putea să nu mai aveți energie pentru ale voastre. Fiți mai atenți la tipul de conținut pe care îl consumați.

Horoscop 17 martie 2026 Vărsător

Provocarea zilei va fi cumpătarea din punct de vedere financiar. Ba chiar ați putea limita cheltuielile minore și astfel să vă dați seama câte economii puteți face.

Horoscop 17 martie 2026 Pești

Luna se află în semnul vostru, alături de Mercur retrograd și Marte. Veți fi mai vulnerabili sau instabili pe plan emoțional. Încercați să vă protejați.

