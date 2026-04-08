Horoscop 8 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Data publicării: 08:05 08 Apr 2026

Autor: Echipa Astrosens

cerc zodii Sursă foto: Freepik

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi, Marte din Pești face un sextil cu Uranus din Taur. Un aspect potrivit pentru a mai schimba ceva din rutină. Și pentru a avea respect pentru propria inspirație. 

Horoscop 8 aprilie 2026 Berbec

Ajutorul poate veni de la cine nu te aștepți. De asemenea, este o zi bună pentru a-ți revizui obiceiurile, unele chiar din zona financiară.

Horoscop 8 aprilie 2026 Taur

Prietenii pot fi de mare ajutor în momentele provocatoare. Sau tu vei fi alături de apropiații care nu găsesc soluții la problemele lor.

Horoscop 8 aprilie 2026 Gemeni

Chiar dacă nu primești laude, nu înseamnă că șefii sau colegii nu te apreciază. Astăzi, validarea reală trebuie să vină de la tine, nu de la alții.

Horoscop 8 aprilie 2026 Rac

Vei avea o zi destul de agitată. Cu deplasări și schimbări de planuri destul de des. Deci trebuie să rămâi cât mai flexibil pentru a avea o zi bună.

Horoscop 8 aprilie 2026 Leu

Vor apărea numeroase tentații, iar buzunarul tău va suferi modificări. Chiar dacă ai un buget stabilit pentru această perioadă, cu greu îl vei respecta.

Horoscop 8 aprilie 2026 Fecioară

Partenerul va avea unele critici sau alte păreri. Nu are rost să vă certați, ci mai degrabă să încerci să îl asculți și să îl înțelegi.

Horoscop 8 aprilie 2026 Balanță

Trebuie să reții ceva! Nimic nu este gratuit! Totul vine la pachet cu un cost. Și nu e vorba doar de bani, ci și de timp, energie sau disponibilitate.

Horoscop 8 aprilie 2026 Scorpion

Este foarte important să menții comunicarea cu partenerul sau familia pe parcursul zilei. Chiar si prin simple mesaje. Părerile celor dragi te vor ajuta.

Horoscop 8 aprilie 2026 Săgetător

Vei avea senzația că unele probleme din gospodărie sau legate de familie stagnează. Însă nu este momentul să faci acuzații sau să te victimizezi.

Horoscop 8 aprilie 2026 Capricorn

Nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi! Chiar dacă depinzi și de capacitatea oamenilor din jur de a se mobiliza sau de a fi mai organizați.

Horoscop 8 aprilie 2026 Vărsător

Vei avea un plus de înțelepciune pe plan financiar. Nu te mai lași tentat de unele cheltuieli inutile și reușești să găsești cele mai bune oferte.

Horoscop 8 aprilie 2026 Pești

Marte se pregătește să iasă din semnul tău. Deci îți poate aduce chef de activități, dar și un plus de irascibilitate. Depinde doar de tine cum îi folosești energia.

