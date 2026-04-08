DCNews Stiri Programul "Lift pentru viață": Cine sunt câștigătorii concursului
Data publicării: 09:50 08 Apr 2026

Programul "Lift pentru viață": Cine sunt câștigătorii concursului
Autor: Crişan Andreescu

Cazanciuc Foto: Facebook Robert Cazanciuc

Am premiat în foaierul Senatului, cele mai bune soluții gândite de studenții de la Universitatea de Arhitectură pentru Programul Național “Lift pentru Viață”.

Evenimentul a fost organizat în cadrul unei expoziții  în parteneriat cu Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, cu sprijinul ALLBIM NET și Concrete & Design Solutions.

Acest concurs de soluții a fost gândit în spiritul memorabilelor cuvinte ale exponentului de marcă al sculpturii mondiale, Constantin Brâncuși - “Arhitectura este sculptură locuită” - o viziune care a influențat modul în care arhitecții abordează relația dintre om, spațiul locuit și mediul înconjurător, căutând simplitatea și esența în formă, a declarat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

Câștigătorul concursului a fost studentul Luca-Paul Maiorescu, de la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti. Premiul al II-lea a revenit studentului Ahmad Ahmad, iar premiul al III-lea studentei Andra-Cristiana Ciobanu. Premiul special acordat de ALLBIM NET i-a revenit, de asemenea, lui Luca-Paul Maiorescu.

Programul

Lucrările premianţilor au fost selectate dintre aproximativ 100 de soluţii propuse de 75 de studenţi din anii terminali. Juriul, alcătuit din profesori ai Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” şi alţi arhitecţi, a selectat 25 de proiecte pentru etapa finală a concursului, acestea fiind prezentate şi în cadrul unei expoziţii deschise în foaierul Senatului.

Expoziţia „Lift pentru viaţă” a reprezintat o pledoarie pentru meseria de arhitect, iar studenţii au sculptat în locuinţe soluţii care nu doar vor face viaţa mai uşoară celor care locuiesc în blocuri fără lift, ci vor aduce și multă culoare unor construcții vetuste. Sper ca soluţiile propuse de studenţi să atragă şi nişte contracte din partea unor primării, pentru că sunt convins că pledoaria aceasta vizuală o să atragă şi recunoştinţa celor care au nevoie de aceste proiecte.

Programul

Felicitări studenților pentru ideile îndrăznețe și mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și se implică pentru implementarea unui proiect de anvergură menit să schimbe vieți.

Mulțumesc președintelui Senatului, domnului Mircea Abrudean, pentru sprijinul constant acordat proiectului, precum și colegilor mei Diana Tușa, deputat și Daniel Fenechiu, senator, coinițiatori ai propunerii legislative.

Mulțumiri speciale domnului rector Alexandru Călin, doamnei prodecan Andreea Marinescu, domnului președinte al Forului Academic, Marian Moiceanu, domnului prorector Yahia Dardari și domnului conf.arh. Petre Năstase, a mai declarat Robert Cazanciuc.

