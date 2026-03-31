Robert Cazanciuc: Proiectul "Lift pentru Viață", vot afirmativ în Senat
Data publicării: 08:24 31 Mar 2026

Robert Cazanciuc: Proiectul “Lift pentru Viață”, vot afirmativ în Senat
Autor: Crişan Andreescu

Cazanciuc Robert Cazanciuc: Nu va fi ușor, vor fi provocări juridice, tehnice și financiare, vor fi probabil 10 ani de efortur

Proiectul meu legislativ “Lift pentru Viață” a primit, astăzi, în Senat, primul vot în parcursul său de a deveni o lege pentru implementarea unui program național, a declarat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

"După cele 77 de voturi “pentru”, urmează dezbaterea și votul final de la Camera Deputaților.

Le mulțumesc colegilor mei și celor care au votat pentru ca 4 milioane de români care locuiesc în 90.000 de blocuri de 3 și 4 etaje să poată avea o viață decentă, iar mulți dintre ei, o viață fără suferința de a rămâne izolați în propriile apartamente.

Nu va fi ușor, vor fi provocări juridice, tehnice și financiare, vor fi probabil 10 ani de eforturi pentru a ajunge la toți cei care au nevoie, dar trebuie să începem acum pentru a-i mai prinde în viață pe mulți dintre seniorii noștri, pentru a mai alina din suferința persoanelor cu dizabilități, pentru a nu rata această șansă uriașă de a utiliza bani din viitorul buget european, pentru a crea mii de locuri de muncă pe durata derulării acestor investiții și ulterior pentru întreținerea lor.

Aceasta nu este doar o problemă de infrastructură. Este o problemă de demnitate. Legea votată astăzi pornește de la o idee simplă: locuirea trebuie să fie accesibilă. Pentru toți! Nu doar pentru cei tineri și sănătoși, ci și pentru cei care au construit această țară!

Vezi și: "Lift pentru viață" - concurs de idei pentru viață lansat studenților Universității de Arhitecturi Ion Mincu

Un lift nu este doar o instalație. Este o punte. O punte către medic, către familie, către comunitate. Este diferența dintre dependență și independență. Dintre izolare și participare.

Dintre a exista și a trai.

Săptămâna viitoare, pe 7 aprilie, studenții de la Universitatea de Arhitectură Ion Mincu vor prezenta, în foaierul Senatului, zeci de soluții tehnice pentru acest proiect", a declarat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.

Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Perchezitii în 23 de locații din București și 4 județe
Publicat acum 26 minute
Miza întâlnirii dintre Nicușor Dan și Sorin Grindeanu. Analiza lui Chirieac
Publicat acum 30 minute
UE le cere statelor să consume mai puțin petrol și să se pregătească pentru probleme de durată
Publicat acum 47 minute
Cine ar fi scris, de fapt, Vechiul Testament? Misterul care schimbă perspectiva asupra Bibliei
Publicat acum 52 minute
Ungaria a depășit România în ceea ce privește rezerva de aur
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 7 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 11 ore si 44 minute
Război Iran: ce urmează după ultimatumul lui Trump. Ambasadorul Dranga: Mă aștept la o lovitură decisivă
Publicat acum 3 ore si 27 minute
Teo Trandafir: „L-am sunat pe Mircea Badea. A fost șocul vieții mele. De aceea, astăzi dorm ca vampirii”
Publicat acum 3 ore si 3 minute
Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Publicat acum 3 ore si 25 minute
Horoscop 31 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close