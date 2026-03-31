Robert Cazanciuc: Proiectul “Lift pentru Viață”, vot afirmativ în Senat

"După cele 77 de voturi “pentru”, urmează dezbaterea și votul final de la Camera Deputaților.

Le mulțumesc colegilor mei și celor care au votat pentru ca 4 milioane de români care locuiesc în 90.000 de blocuri de 3 și 4 etaje să poată avea o viață decentă, iar mulți dintre ei, o viață fără suferința de a rămâne izolați în propriile apartamente.

Nu va fi ușor, vor fi provocări juridice, tehnice și financiare, vor fi probabil 10 ani de eforturi pentru a ajunge la toți cei care au nevoie, dar trebuie să începem acum pentru a-i mai prinde în viață pe mulți dintre seniorii noștri, pentru a mai alina din suferința persoanelor cu dizabilități, pentru a nu rata această șansă uriașă de a utiliza bani din viitorul buget european, pentru a crea mii de locuri de muncă pe durata derulării acestor investiții și ulterior pentru întreținerea lor.

Aceasta nu este doar o problemă de infrastructură. Este o problemă de demnitate. Legea votată astăzi pornește de la o idee simplă: locuirea trebuie să fie accesibilă. Pentru toți! Nu doar pentru cei tineri și sănătoși, ci și pentru cei care au construit această țară!

Un lift nu este doar o instalație. Este o punte. O punte către medic, către familie, către comunitate. Este diferența dintre dependență și independență. Dintre izolare și participare.

Dintre a exista și a trai.

Săptămâna viitoare, pe 7 aprilie, studenții de la Universitatea de Arhitectură Ion Mincu vor prezenta, în foaierul Senatului, zeci de soluții tehnice pentru acest proiect", a declarat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.