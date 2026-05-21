DCNews Stiri Zeci de percheziții în mai multe județe din țară, în dosare de evaziune fiscală
Data publicării: 21 Mai 2026

Zeci de percheziții în mai multe județe din țară, în dosare de evaziune fiscală
Autor: Doinița Manic

Polițiștii pun în aplicare 29 de mandate de percheziţie domiciliară. Foto cu rol ilustrativ: Freepik
Poliţiştii descind, joi, 21 mai, în mai multe județe din țară, în dosare de evaziune fiscală.

Poliţiştii maramureşeni de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice pun în aplicare, joi, 29 de mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar cu infracţiuni de evaziune fiscală, transmite Agerpres. 

Au loc percheziții în judeţele Maramureş, Argeş, Vrancea, Bihor, Sibiu, Galaţi, Dolj, Satu Mare, Brăila şi municipiul Bucureşti, a informat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ), Mihaela Ardelean.

Precizările IPJ Maramureş

"Activităţile se desfăşoară în cadrul unor dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, omisiunea evidenţierii în acte contabile a operaţiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Acţiunea urmăreşte documentarea activităţii infracţionale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor şi indisponibilizarea bunurilor obţinute din săvârşirea de infracţiuni sau deţinute ilegal", a menţionat reprezentantul IPJ Maramureş.

Conform sursei citate, percheziţiile se realizează sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, cu sprijinul poliţiştilor de la serviciile de Investigare a Criminalităţii Economice din judeţele Argeş, Vrancea, Bihor, Sibiu, Galaţi, Dolj, Satu Mare, Brăila şi a celor din municipiul Bucureşti.

De asemenea, poliţiştii beneficiază de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Maramureş şi jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Maramureş. 

Percheziții și în Călărași, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 2,5 milioane de lei

Totodată, poliţiştii şi procurorii efectuează, joi, percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Călăraşi într-un dosar în care sunt investigate infracţiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ 2,5 milioane de lei, potrivit unui comunicat al IGPR.

Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română efectuează nouă percheziţii domiciliare, în Capitală şi judeţul Călăraşi, la sediile sociale şi la locuinţele unor persoane, într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care se efectuează cercetări cu privire la săvârşirea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală, în formă continuată.

"În sarcina persoanelor cercetate (persoane fizice) s-a reţinut că, în calitate de administratori în fapt şi în drept ai şapte societăţi comerciale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, ar fi creat un mecanism infracţional constând în înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă şi declararea către organele fiscale a unor achiziţii de bunuri şi servicii de la mai multe societăţi cu comportament tip fantomă şi de la societăţi cu identitate furată, cauzând astfel bugetului consolidat al statului un prejudiciu de aproximativ 2.500.000 de lei", se precizează în comunicat.

După efectuarea percheziţiilor domiciliare, şapte persoane vor fi conduse la audieri, informează Poliţia Română. 

perchezitii
evaziune fiscala
