€ 5.2358
|
$ 4.5179
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2358
|
$ 4.5179
 
DCNews Stiri Apel la 112 din Elveția, final fericit în Beclean: Un bărbat de 71 de ani a fost salvat de la sinucidere
Data publicării: 20 Mai 2026

Apel la 112 din Elveția, final fericit în Beclean: Un bărbat de 71 de ani a fost salvat de la sinucidere
Autor: Andrei Itu

politia_91612800 Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Doi poliţişti şi un elev aflat în practică au reuşit să salveze viaţa unui bărbat de 71 de ani din oraşul Beclean, după un apel primit de o femeie aflată în Elveţia, îngrijorată că bătrânul ar fi recurs la "un gest necugetat".

Doi poliţişti şi un elev practicant au salvat viaţa unui bărbat în vârstă de 71 de ani din oraşul Beclean, în urma unui apel primit de o femeie aflată în Elveţia. 

Femeia era îngrijorată că bătrânul ar fi recurs la "un gest necugetat", notează Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

Apelul telefonic a fost făcut marţi seara. Intervenţia rapidă a poliţiştilor şi a echipajelor medicale a dus la salvarea vieţii bărbatului. El a fost găsit în baia locuinţei, rănit.

Apel 112 din Elveţia și intervenţia rapidă a poliţiştilor și a echipajelor medicale din Beclean

"Uneori este nevoie de un oraş întreg pentru a salva un singur om! Un apel 112 din Elveţia, intervenţia rapidă a poliţiştilor din Beclean şi intervenţia echipajelor medicale au condus la salvarea unei vieţi!

Aseară, în jurul orei 19:30, o femeie aflată în Elveţia a sunat la 112, îngrijorată pentru un bărbat din Beclean, o persoană apropiată ei, care locuieşte singură şi care ar putea face un gest necugetat. Simţea că ceva nu este în regulă şi a cerut ajutorul poliţiştilor. În doar câteva minute, colegii noştri din cadrul Poliţiei oraşului Beclean au ajuns la locuinţa bărbatului. L-au găsit în baie, rănit şi, fără să stea pe gânduri, i-au acordat primul ajutor: i-au aplicat garou şi comprese până la sosirea echipajului medical. Bărbatul, de 71 de ani, a fost transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate, fiind în afara oricărui pericol", a transmis IPJ, miercuri.

Felicitări pentru polițiștii din Beclean implicați în acest caz

Conducerea inspectoratului i-a felicitat pe colegii care au intervenit la acest caz, respectiv agent şef adjunct Uţiu Cristian, agent Baizat Robert şi elevul aflat în practică Bindea Gabriel "pentru promptitudinea, implicarea şi profesionalismul de care au dat dovadă".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sinucidere
bistrita
elvetia
112
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 20 minute
MAE, noi precizări după ce două românce au fost date dispărute în urma unei explozii, în Germania
Publicat acum 33 minute
PSD, nemulțumit de explicațiile lui Ilie Bolojan privind contractul de consultanță din banii SAFE: "Confirmă și adâncește suspiciunile"
Publicat acum 35 minute
Posibilă tentativă de suicid la stația de metrou Păcii: Circulația trenurilor, modificată de Metrorex
Publicat acum 36 minute
Revoltător: În cazul elevului înjunghiat de 5 ori la școală, exista istoric de hărțuire. O spune chiar prefectul!
Publicat acum 40 minute
Un bărbat din SUA este acuzat că și-a ucis soția, apoi s-a declarat „văduv” pe Facebook și i-ar fi oferit verigheta noii iubite
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 57 minute
Soluția lui Kelemen Hunor la blocajul guvernamental. ”După aia, ne putem certa din nou”
Publicat acum 5 ore si 34 minute
Prima reacție din PSD la propunerea lui Kelemen Hunor de ieșire din criza guvernamentală. Marius Budăi, declarația momentului pentru DCNews
Publicat acum 5 ore si 13 minute
Președintele și premierul Lituaniei, evacuați în adăposturi după o alertă aeriană cu dronă. Zboruri suspendate pe aeroportul din Vilnius/ Alerta a fost ridicată - UPDATE
Publicat acum 4 ore si 10 minute
Daniel Fenechiu (PNL), reacție pentru DC NEWS, la guvernul de criză propus de Kelemen Hunor: În spatele propunerii se ascunde o altă intenție
Publicat acum 4 ore si 0 minute
Formula de guvern care va trece de votul Parlamentului. Bogdan Chirieac: Aici e prima șansă
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close