Apel la 112 din Elveția, final fericit în Beclean: Un bărbat de 71 de ani a fost salvat de la sinucidere

Doi poliţişti şi un elev practicant au salvat viaţa unui bărbat în vârstă de 71 de ani din oraşul Beclean, în urma unui apel primit de o femeie aflată în Elveţia.

Femeia era îngrijorată că bătrânul ar fi recurs la "un gest necugetat", notează Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.

Apelul telefonic a fost făcut marţi seara. Intervenţia rapidă a poliţiştilor şi a echipajelor medicale a dus la salvarea vieţii bărbatului. El a fost găsit în baia locuinţei, rănit.

Apel 112 din Elveţia și intervenţia rapidă a poliţiştilor și a echipajelor medicale din Beclean

"Uneori este nevoie de un oraş întreg pentru a salva un singur om! Un apel 112 din Elveţia, intervenţia rapidă a poliţiştilor din Beclean şi intervenţia echipajelor medicale au condus la salvarea unei vieţi!

Aseară, în jurul orei 19:30, o femeie aflată în Elveţia a sunat la 112, îngrijorată pentru un bărbat din Beclean, o persoană apropiată ei, care locuieşte singură şi care ar putea face un gest necugetat. Simţea că ceva nu este în regulă şi a cerut ajutorul poliţiştilor. În doar câteva minute, colegii noştri din cadrul Poliţiei oraşului Beclean au ajuns la locuinţa bărbatului. L-au găsit în baie, rănit şi, fără să stea pe gânduri, i-au acordat primul ajutor: i-au aplicat garou şi comprese până la sosirea echipajului medical. Bărbatul, de 71 de ani, a fost transportat la spital pentru îngrijiri de specialitate, fiind în afara oricărui pericol", a transmis IPJ, miercuri.

Felicitări pentru polițiștii din Beclean implicați în acest caz

Conducerea inspectoratului i-a felicitat pe colegii care au intervenit la acest caz, respectiv agent şef adjunct Uţiu Cristian, agent Baizat Robert şi elevul aflat în practică Bindea Gabriel "pentru promptitudinea, implicarea şi profesionalismul de care au dat dovadă".