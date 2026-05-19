Războiul din Ucraina devine tot mai sângeros, avertizează ONU

Naţiunile Unite au denunţat marţi - într-o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU - intensificarea atacurilor ruseşti în ultimele săptămâni în Ucraina, chiar imediat după armistiţiul de trei zile, avertizând că, deşi durează de peste patru ani, "războiul devine cu fiecare zi tot mai sângeros", relatează EFE și Agerpres.

Consiliul de Securitate s-a reunit la o solicitare făcută în 13 mai de către Kiev, care a semnalat o intensificare a atacurilor ruseşti cu drone şi rachete împotriva populaţiei civile şi a infrastructurilor critice în ultimele săptămâni, imediat după o încetare a focului convenită între Ucraina şi Rusia între 9 şi 11 mai cu ocazia Zilei Victoriei asupra Germaniei naziste.

Săptămâna trecută Ucraina a trăit "unul dintre cele mai importante bombardamente" de când a început invazia în 2022, a declarat Kayoko Gotoh, directoarea diviziei Europa, Asia Centrală şi America din cadrul Departamentului ONU pentru afaceri politice şi de consolidare a păcii, indicând că "între 13 şi 14 mai, Rusia a lansat peste 1.500 de drone şi zeci de rachete, atacând oraşe ucrainene din întreaga ţară".

După detalierea câtorva incidente, directoarea regională a subliniat că luna trecută a fost cea mai sângeroasă din aproape un an în Ucraina: 238 de civili au fost ucişi, iar 1.404 au răniţi.

În Rusia, civili au fost victime colaterale ale unor presupuse atacuri ucrainene, care au provocat pagube unor infrastructuri civile, a afirmat ea.

La rândul său, Edem Wosornu, şefa Diviziei de răspuns la crize a Biroului Naţiunilor Unite pentru coordonarea afacerilor umanitare (OCHA), a afirmat că, în ultimele săptămâni, membri ai unor misiuni umanitare de pe teren - ale ONU şi unor organizaţii neguvernamentale - au fost loviţi de o dronă.

"Nu pot fi atacaţi. Este strict interzis şi poate constitui o infracţiune. Reiterăm tuturor părţilor că trebuie să evalueze aceste incidente pentru a se asigura că nu se vor mai întâmpla", a spus ea.

"Lucrătorii umanitari îşi asumă riscuri mari pentru a salva vieţi. Cu toate acestea, arme care se dezlănţuie, ieftine şi mortale, schimbă rapid ceea ce înseamnă a oferi asistenţă salvatoare de vieţi", a adăugat ea.

Gotoh şi-a exprimat regretul că, la un an de la reluarea negocierilor între Ucraina şi Rusia, "nu s-a înregistrat niciun progres important" în direcţia încheierii războiului.