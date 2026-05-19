Două românce date dispărute, după prăbușirea unei clădiri în Germania

Trei persoane sunt date dispărute, printre care și două românce, după ce o clădire s-a prăbușit în Germania, probabil cauzată de o explozie de gaze în orașul Görlitz, în apropiere de granița cu Polonia, din estul Germaniei, transmite AP.

Poliția a afirmat că o explozie de gaz ar fi putut fi cauza prăbușirii clădirii, care a avut loc luni noaptea.

Echipele de intervenție au intervenit cu mare prudență la locul incidentului, în caz de scurgeri de gaze, a transmis agenția germană de știri dpa.

După încercări nereușite de a localiza oamenii dispăruți sub dărâmături cu ajutorul câinilor de căutare, salvatorii au dat la o parte molozul cu un excavator și manual, marți, în jurul orei 2 dimineața.

Un bărbat, îngrijorat că soția și verișoara sa ar putea fi sub dărâmături, a relatat luni că cele două ajunseseră în aceeași zi pentru a petrece vacanța într-un apartament închiriat în imobil. Potrivit dpa, în timp ce se afla la cumpărături într-un supermarket din apropiere, el a auzit o explozie, iar când s-a întors la casă a găsit doar un morman de moloz.

Clădirea prăbușită era în stil istoric wilhelminian și conținea apartamente de închiriat și de vacanță, a precizat poliția.

În prezent, 3 persoane sunt date dispărute, respectiv două românce și un bulgar. Femeile au vârste de 25 și 26 de ani. Au cetățenie română, iar bărbatul bulgar are 47 de ani și are cetățenie bulgară și germană, conform BTA.



Operațiunile de salvare și căutare a persoanelor dispărute continuă, afirmă autoritățile. Görlitz este cel mai estic oraș al Germaniei, având o populație de 57.000 de locuitori. Cartierul istoric și neatins al orașului vechi este o locație celebră pentru producții cinematografice internaționale.