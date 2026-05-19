€ 5.2270
|
$ 4.4991
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2270
|
$ 4.4991
 
DCNews Stiri Două românce date dispărute, după prăbușirea unei clădiri în Germania
Data publicării: 19 Mai 2026

Două românce date dispărute, după prăbușirea unei clădiri în Germania
Autor: Andrei Itu

ruined-home-russian-s-war-ukraine_28916900 Foto: Freepik / ilustrativ
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Echipele de salvare caută trei persoane dispărute, inclusiv două românce, după prăbușirea unei clădiri din Germania. Cel mai probabil, incidentul a fost provocat de o explozie de gaze.

Trei persoane sunt date dispărute, printre care și două românce, după ce o clădire s-a prăbușit în Germania, probabil cauzată de o explozie de gaze în orașul Görlitz, în apropiere de granița cu Polonia, din estul Germaniei, transmite AP.

Poliția a afirmat că o explozie de gaz ar fi putut fi cauza prăbușirii clădirii, care a avut loc luni noaptea.

Echipele de intervenție au intervenit cu mare prudență la locul incidentului, în caz de scurgeri de gaze, a transmis agenția germană de știri dpa.

După încercări nereușite de a localiza oamenii dispăruți sub dărâmături cu ajutorul câinilor de căutare, salvatorii au dat la o parte molozul cu un excavator și manual, marți, în jurul orei 2 dimineața.

Un bărbat, îngrijorat că soția și verișoara sa ar putea fi sub dărâmături, a relatat luni că cele două ajunseseră în aceeași zi pentru a petrece vacanța într-un apartament închiriat în imobil. Potrivit dpa, în timp ce se afla la cumpărături într-un supermarket din apropiere, el a auzit o explozie, iar când s-a întors la casă a găsit doar un morman de moloz.

Clădirea prăbușită era în stil istoric wilhelminian și conținea apartamente de închiriat și de vacanță, a precizat poliția.

În prezent, 3 persoane sunt date dispărute, respectiv două românce și un bulgar. Femeile au vârste de 25 și 26 de ani. Au cetățenie română, iar bărbatul bulgar are 47 de ani și are cetățenie bulgară și germană, conform BTA.

 
Operațiunile de salvare și căutare a persoanelor dispărute continuă, afirmă autoritățile. Görlitz este cel mai estic oraș al Germaniei, având o populație de 57.000 de locuitori. Cartierul istoric și neatins al orașului vechi este o locație celebră pentru producții cinematografice internaționale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

germania
explozie gaze
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Ce paradox pentru Declic... Atacă „sistemul toxic”, dar nu refuză banii veniți din el. „Corupția” e rea doar până vine cu plicul? Mesajul care lovește în Declic
Publicat acum 14 minute
Câți bani ia, de fapt, Andra după Sala Palatului. Măruță face calculele publice
Publicat acum 47 minute
STOP abandonului școlar! Împreună ținem copiii în clase. Radu Leca, la Părinți Prezenți / VIDEO
Publicat acum 58 minute
Psihologia examenelor: Cum presiunea, orgoliul părinților și lipsa de comunicare distrug viitorul copiilor
Publicat acum 1 ora si 3 minute
Cum încearcă PR-ul politic să ascundă criza. Răzvan Dumitrescu arată cum percepția bate realitatea
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 7 ore si 2 minute
Atac armat într-o destinație de vacanță iubită de români: Cel puţin 8 morţi, inclusiv copii, după ce un bărbat înarmat a deschis focul într-o autogară
Publicat acum 5 ore si 17 minute
Culise din consultările AUR - Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni. Dan Dungaciu, pentru DCNews: Asta a fost discuția
Publicat acum 9 ore si 55 minute
Horoscop 19 mai 2026. Venus intră în Rac. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 53 minute
Doliu în lumea animațiilor: S-a stins vocea care a marcat copilăria a milioane de oameni
Publicat acum 2 ore si 44 minute
Bani din SAFE pentru firma unde lucrează consilierul Oanei Gheorghiu. Bogdan Chirieac: Cel puțin conflict de interese
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close