Marea Britanie, în pragul unei reveniri istorice în UE? Brexitul, numit „greșeală catastrofală” de un lider laburist care vrea șefia partidului

Wes Streeting, politician britanic și membru al Parlamentului, a susținut că Regatul Unit ar trebui să revină în Uniunea Europeană, în cadrul unui discurs foarte așteptat, în care și-a lansat oficial candidatura pentru Downing Street.

Fostul ministru al Sănătății a anunțat că intră în cursa pentru șefia Partidului Laburist, după ce a demisionat surprinzător din funcția de ministru din Cabinet la începutul acestei săptămâni.

Streeting a descris Brexitul drept o „greșeală catastrofală” și a spus că Marea Britanie trebuie să înceapă construirea unei noi „relații speciale” cu Uniunea Europeană.

"Reaprinde conflictele legate de Brexit"

Ministrul Culturii, Lisa Nandy, l-a criticat pe acesta, acuzându-l că „reaprinde conflictele legate de Brexit”, reacția sa fiind catalogată de ea drept „destul de ciudată”.

Declarațiile vin în momentul în care Andy Burnham și-a anunțat candidatura la alegerile parțiale din Makerfield, spunând că vrea să „salveze” Partidul Laburist și avertizând că formațiunea „nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor”.

Potrivit apropiaților săi, Burnham ar urma să renunțe la poziția sa privind anularea Brexitului și nu intenționează să pună un accent major pe tema relației cu Europa în mesajele adresate electoratului.

Lisa Nandy a avertizat, de asemenea, că scrutinul parțial din Makerfield se anunță a fi „o luptă dificilă” pentru primarul din Greater Manchester, conform Independent.

