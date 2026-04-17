€ 5.0987
|
$ 4.3229
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0987
|
$ 4.3229
 
La 10 ani după Brexit, 50% dintre britanici vor reîntoarcerea în Uniunea Europeană
Data publicării: 17:59 17 Apr 2026

Autor: Tiberiu Vasile

La 10 ani după Brexit, aproape jumătate dintre britanici susțin revenirea în Uniunea Europeană, într-un trend în creștere care pune presiune tot mai mare pe clasa politică de la Londra să reconsidere relația cu UE.

La zece ani după referendumul din 2016 care a scos Marea Britanie din Uniunea Europeană, tot mai mulți alegători par să își reevalueze poziția. Datele analizate indică o susținere puternică pentru reintegrare, în special în rândul votanților progresiști.

Potrivit cercetării realizate de organizația Best for Britain, peste 80% dintre simpatizanții Partidului Laburist, ai liberal-democraților și ai Verzilor ar susține revenirea în UE.

În același timp, sondajul arată că 53% dintre toți alegătorii sunt în favoarea unei reintegrări complete, ceea ce marchează o schimbare importantă față de anii imediat următori Brexitului.

Presiune politică asupra laburiștilor

Autorii studiului atrag atenția că poziția prudentă a Partidului Laburist ar putea avea costuri electorale. „Abordarea discretă a Partidului Laburist înseamnă că acesta riscă acum să piardă sprijin în rândul alegătorilor progresiști și în circumscripțiile electorale de tipul 'zid roșu' ”, au declarat experții.

Deși 61% dintre respondenți susțin direcția actuală a guvernului în relația cu UE, doar 19% spun că o fac „puternic”, semn că există o susținere mai degrabă fragilă.

Interesant este că și o parte din electoratul conservator sau reformist începe să fie deschis ideii de revenire: aproximativ 40% dintre conservatori și 20% dintre votanții reformiști ar susține acest scenariu.

Scenarii și blocaje

Studiul a analizat mai multe variante posibile pentru viitorul relației dintre Londra și Bruxelles. Printre ele: menținerea actualei strategii, continuarea acordului negociat de Boris Johnson, o distanțare și mai mare față de UE, aderarea la uniunea vamală și piața unică sau revenirea completă.

Varianta integrării în piața unică și uniunea vamală rămâne una dificilă politic. Ar redeschide vechi conflicte și ar ridica probleme sensibile legate de suveranitate.

„Este nevoie de o conversație profundă despre suveranitate, deoarece reintegraraea în uniunea vamală și la piața unică necesită externalizarea unei mari părți din toate reglementările noastre și nicio parte nu ar putea să-și aducă publicul alături în cadrul acestei negocieri prelungite”, a explicat Tom Brufatto.

În prezent, strategia laburistă vizează o apropiere de standardele europene fără a reintra oficial în piața unică, ceea ce limitează însă influența Marii Britanii asupra regulilor pe care ajunge să le aplice.

Costuri economice și tensiuni interne

Diferențele de reglementare apărute după Brexit continuă să creeze complicații. De exemplu, în negocierile pentru un acord sanitar și fitosanitar destinat reducerii birocrației pentru exporturile agroalimentare, Regatul Unit a deviat deja de la zeci de reguli europene.

La Westminster, discuțiile devin tot mai tensionate. Sociologul John Curtice a criticat ceea ce a numit „strategia tăcerii” adoptată de laburiști pe tema Brexitului, avertizând că pierderile electorale în rândul alegătorilor pro-europeni pot deveni mai grave decât cele în fața partidelor pro-Brexit.

„Laburiștii pierduseră aproximativ unul din 10 alegători în fața reformelor, dar pierdea unul din patru în fața liberal-democraților și a ecologiștilor”, a spus el.

Vocea veteranilor politici

Fostul lider laburist Neil Kinnock consideră că efectele Brexitului au fost profund negative și crede că revenirea în UE este doar o chestiune de timp.

„Am 84 de ani acum și probabil că nu voi vedea asta, dar prin conștientizarea că a fost cel mai bine și în interesul propriu al oamenilor, oamenii vor vedea reintegrarea”, a spus Kinnock.

La rândul său, Anand Menondirectorul organizației „UK in a Changing Europe”, atrage atenția asupra contradicțiilor din strategia actuală a guvernului.

„Din punct de vedere economic, nu cred că este sustenabil pentru un guvern al cărui cancelar se tot învârte în jurul valorii de a spune că Brexitul a costat economia 8% din PIB, ceea ce reprezintă cel mai mare preț, să se compare cu o resetare care merită o creștere de doar 1%”, spune Menon.

El avertizează că modelul actual, bazat pe aliniere sectorială la regulile europene, ar putea genera un mecanism birocratic permanent, greu de gestionat.

La un deceniu de la ieșirea din UE, Marea Britanie pare prinsă între dorința de autonomie și nevoia de integrare economică. Sprijinul în creștere pentru revenirea în Uniunea Europeană arată că dezbaterea este departe de a fi încheiată, iar direcția finală rămâne deschisă, conform The Guardian.

CITEȘTE ȘI: Brexit: 50% dintre britanici vor reîntoarcerea în UE

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

regatul unit
marea britanie
europa
brexit
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
PSD Botoșani votează pentru ieșirea de la guvernare. Anunțul făcut de Doina Federovici
Publicat acum 7 minute
Interdicția impusă Israelului de SUA în conflictul din Orientul Mijlociu. Donald Trump, mesaj pentru Netanyahu: "Este destul"!
Publicat acum 18 minute
Șase luni de la explozia din Rahova. Zeci de familii sunt încă fără locuințe și așteaptă măsuri din partea autorităților. Oamenii au ieșit în stradă
Publicat acum 22 minute
Motreanu acuză PSD că provoacă o criză guvernamentală. Ce va face PNL dacă pleacă Bolojan
Publicat acum 27 minute
Accident pe DN7, la Boița: Șase persoane implicate, minor transportat la spital
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 47 minute
Ce se întâmplă cu prefecții și secretarii de stat PSD, dacă miniștrii social-democrați se retrag din Guvern. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Publicat acum 6 ore si 36 minute
Un important lider PSD se ridică împotriva conducerii partidului: Au luat o decizie cu capul în gard, ca berbecul. Nu mai putem să continuăm așa
Publicat acum 18 ore si 53 minute
Scumpiri, disponibilizări și controale în locuințe. Poliția ar putea verifica asigurările obligatorii. Chirieac: De ce să te caute miliția? Imbecilul care a propus asta să fie dat afară
Publicat acum 8 ore si 40 minute
Cade vălul de pe chipul lui Peter Magyar: Euforia după alegerile din Ungaria, pusă sub semnul întrebării de istoricul Marius Diaconescu / video
Publicat acum 11 ore si 1 minut
Horoscop 17 aprilie 2026. Lună Nouă în Berbec. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
În plină criză economică și petrolieră, PSD ar trebui să iasă de la guvernare?
Da
Nu
Trimite răspunsul
x close