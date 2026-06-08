Un bărbat a murit pe DN39, între 23 August și Tuzla, după ce s-ar fi aruncat dintr-o mașină în mers și a fost lovit de două autoturisme. Doi șoferi au fugit de la locul accidentului, iar al treilea a oprit și a sunat la 112. Mihai Untaru, comisar-șef în rezervă, a vorbit, pentru DC News, despre acest caz grav.

Un accident ciudat a avut loc în cursul dimineții de 7 iunie 2026, pe DN39, între localitățile 23 August și Tuzla. Practic, un bărbat a murit după ce s-ar fi aruncat dintr-o mașină și a fost lovit succesiv de două autoturisme. Primul șofer, din mașina căruia a sărit tânărul, a fugit, al doilea a părăsit locul accidentului, iar al treilea a oprit și a alertat autoritățile.

Precizările Poliției Constanța, pentru DC News

Andreea Ambroze, inspector de poliție și purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța, a oferit detalii, pentru DCNews, despre accident.

„Bărbatul decedat, împreună cu un prieten/ coleg de muncă erau în autoturism și se deplasau dinspre Mangalia spre Constanța. La un moment dat, se presupune că s-au certat - șoferul spune că nu s-au certat, dar ceva s-a întâmplat între ei- iar pasagerul a sărit din mașină, din mers. În acel moment, șoferul și-a continuat deplasarea. Din spate venea altă mașină, care a văzut ceea ce s-a întâmplat și care ne-a sunat. Primul echipaj de poliție disponibil l-a oprit pe șofer, la 2 minute după, la foarte scurt timp oricum. Șoferul avea alcoolemie 0,87 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Practic, pietonul a rămas pe carosabil, era conștient, s-a ridicat și a început să meargă, dar nu pe marginea drumului, ci pe axul drumului, pe DN39, unde, în zona respectivă este un parapet despărțitor de beton. Și el a mers pe lângă parapet, dar invers, spre Mangalia. În momentele acelea, a trecut un autoturism care l-a călcat. În mașină se aflau 5 tineri, veneau de la Vama Veche. S-au dat jos tinerii din mașină, s-au speriat și au plecat.

Apoi, la câteva secunde, a mai venit un autoturism și a trecut peste el. Problema este că și zona respectivă este complet neiluminată. E foarte greu cu vizibilitatea, fiind și drum național, se circulă cu viteză.

Procurorul a dispus cercetarea în stare de libertate, deși colegii mei nu au fost neapărat de acord, dar procurorul de caz decide. În acest caz, avem conducere sub influența băuturilor alcoolice, părăsirea locului accidentului, ucidere din culpă.

Acum au loc foarte multe expertize, ce traume avea în momentul în care a sărit din mașină, care impact l-a omorât, foarte multe lucruri sunt de luat în calcul pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul”, a declarat Andreea Ambroze, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța.

Mihai Untaru, comisar-șef în rezervă, a vorbit, pentru DCNews, despre acest caz șocant.

De ce a sărit tânărul din mașina în mers?

”Trebuie stabilită care a fost motivația, pentru care bărbatul respectiv a sărit din mașină în timpul mersului. Acest fapt este ceea ce este pus sub semnul întrebării. Apoi, din punctul meu de vedere, este un tipic de comportament anormal al șoferilor în trafic, deoarece nu țin distanțele de siguranță între mașini și, astfel, nu îl vede pe cel din față dacă trece peste ceva.

A trecut primul peste el, dar a trecut și al doilea, din păcate, și trebuie găsită explicația. Văd că, totuși, cei din Poliție îl au în custodie pe individul de la care ar fi coborât din mașină”, ne-a spus Mihai Untaru.

Șoferul din mașina căruia a sărit este un tânăr din București, de 32 de ani, iar cel care a murit, pasagerul, era originar din Buzău și avea 47 de ani. Venise să muncească pe litoral, dar a avut un sfârșit șocant.