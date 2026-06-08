Eugen Tomac, anunț de ultimă oră, după discuțiile cu liderii PSD. Ce se întâmplă cu taxele și impozitele românilor

Premierul desemnat Eugen Tomac a avut discuții cu liderii PSD. Sursa: Agerpres

Premierul desemnat Eugen Tomac a spus ce a discutat cu liderii PSD despre Guvern.

Premierul desemnat Eugent Tomac a spus ce a discutat cu liderii PSD despre Guvern. El a dat asigurat că Executivul pe care încearcă să îl formeze nu va crește taxele și impzoitele românilor.

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"Am discutat cu delegația PSD, condusă de domnul președinte Grindeanu. Mi-am prezentat obiectivele cabinetului pe care l-am propus. Mă bucur că am găsit deschidere în ceea ce privește prioritățile majore ale României ce țin de implementarea obiectivelor asumate în PNRR, obiectivul de accedere în OCDE și evident - nevoia de a continua mai departe programele importante și eficiente care țin de repornirea economiei.

Ce se întâmplă cu taxele și impozitele românilor. Tomac: Guvernul pe care îl propun va fi extrem de prudent și atent

Am discutat despre nevoia de a fi atenți în ceea ce privește procesul de relansare economică și grijile pe care le au românii cu privire la taxare și impozite. Evident că nu este momentul să ne hazardăm sub nicio formă pe această direcție și am asigurat conducerea PSD că guvernul pe care îl propun va fi extrem de prudent și atent, astfel încât românii să nu mai simtă noi poveri sau biruri pentru că relansarea exonomică înseamnă să tratăm cu multă seriozitate și ca un partener mediul de afaceri.

Îmi doresc ca în acest moment tensionat pentru societate să rămânem echilibrați, deschiși spre dialog și soluții. Apelul meu în continuare către toate partidele este la responsabilitate pentru că România are, în acest moment, nevoie de un guvern capabil să ia decizii și să păstreze direcția pe care țara și-a asumat-o - direcția pro-occidentală, pentru că suntem o națiune cu vocație europeană și mizez foarte mult pe sprijinul tuturor partidelor afiliate familiilor europene și care și-au demonstrat prin fapte atașamentul față de parteneriatul transatlantic. Sper ca decizia pe care domniile lor o vor lua să fie în acord cu aceste obiective pe care ni le-am asumat", a declarat Eugen Tomac în cadrul unei conferințe de presă.

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Tomac nu știe încă dacă are sprijinul PSD

Ulterior, întrebat ce i-a spus Sorin Grindeanu, dacă se poate baza pe voturile PSD, Eugent Tomac a răspuns: "Urmează ca domnul președinte Grindeanu să-și consulte colegii, partidul și apoi vor formula un punct de vedere. Nu a fost decât o discuție aplicată pe priorități, pe obiective. Evident că îmi doresc să primesc spirjinul tuturor formațiunilor politice pro-europene".

Discuțiile lui Tomac cu partidele vor continua

Acesta a precizat că va continua și mâine discuțiile cu partidele.

"Mâine voi avea la ora 10:00 întâlnire cu UDMR și apoi cu Grupul Minorităților Naționale, precum și cu celelalte grupuri din Parlamentul României, inclusiv cu parlamentari neafiliați care împărtășesc același set de valori și obiective pe care și le-a propus guvernul pe care doresc să îl formez", a mai precizat Tomac.