Abrudean, culisele întâlnirii Bolojan - Tomac, pentru formarea unui nou Guvern. ”Realitatea este că...”

foto Facebook Mircea Abrudean

Au avut loc primele întâlniri pentru formarea Guvernului Tomac.

”Astăzi am participat, alături de președintele Ilie Bolojan și de colegii mei din conducerea Partidul Naţional Liberal, la discuția cu premierul desemnat, Eugen Tomac.

Urmează să luăm o decizie în forul de conducere al partidului, însă până atunci pot fi subliniate două aspecte importante:

1. PSD a demonstrat că nu poate fi un partener de încredere, capabil să respecte angajamentele pe care și le asumă;

2. Un guvern tehnocrat, lipsit de asumare politică, nu va avea forța necesară pentru a implementa reformele de care România are nevoie. Realitatea este că un guvern care nu este asumat politic riscă să aibă o susținere parlamentară chiar mai fragilă decât un guvern minoritar.

Contextul în care ne aflăm nu este unul ușor. Accesarea fondurilor din #PNRR este condiționată de îndeplinirea unei serii de reforme. De asemenea, este necesar ca țara noastră să continue măsurile de reducere a deficitului bugetar” transmite liberalul Mircea Abrudean, președinte al Senatului.

”Greu vedem o susținere USR”

Și liderul USR, Dominic Fritz, transmite că ”Un Guvern tehnocrat, cu girul PSD, evident că ar avea o mână slabă în a continua aceste reforme, tocmai reformele pentru care PSD a dat jos Guvernul. Acesta este motivul pentru care i-am spus lui Eugen Tomac că greu vedem o susţinere USR pentru Guvernul lui, dar asta este o decizie pe care trebuie să o luăm în forurile statutare ale partidului. Vom avea consultări, în următoarele zile, în filialele judeţene ale partidului. Vom avea un vot în Comitetul politic al partidului. Comitet politic care a decis deja de două ori că dacă trece această moţiune de cenzură, între AUR şi PSD, atunci nu vom mai putea face o majoritate parlamentară cu PSD”.

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La ora 17.00 este programată ședința cu PSD.