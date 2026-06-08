Negocieri Guvern. Tomac, răspuns pentru USR: Plec de aici încrezător

Sursa: Agerpres

Eugen Tomac a susținut declarații de presă în urma consultărilor cu partidul USR.

Eugen Tomac a vorbit despre nevoia de stabilitate și funcționarea eficientă a României și și-a exprimat speranța că USR va susține noul executiv și dorința de a continua colaborarea politică în interesul țării.

„M-am întâlnit cu conducerea USR. I-am prezentat domnului președinte Dominic Fritz motivele pentru care am acceptat această uriașă responsabilitate de a forma un cabinet de miniștri, într-un moment de tensiune pentru clasa politică, motivele pentru care voi merge în Parlament cu un guvern tehnic, nu unul politic, motivul pentru care cred că România are nevoie de un guvern funcțional, motivul pentru care cred că românii au nevoie de mai multă securitate și de garanția că viața lor nu va merge într-o direcție greșită, motivele pentru care cred că suntem o națiune europeană cu valori puternic ancorate în parteneriatul nostru transatlantic, motivele pentru care cred că trebuie să trecem la acțiune pentru că țara are nevoie de guvern.

Sper că colegii din USR vor da dovadă de multă responsabilitate, dincolo de motivele legitime de a-și exprima rezervele față de anumite chestiuni pe care le-am clarificat, sper. Eu plec de aici încrezător, pentru că sunt oameni politici maturi, cu destul de multă experiență și oameni care prețuiesc această țară, cred și își doresc ca România să rămână pe drumul cel bun și mi-aș dori foarte mult, ca și mai departe, să pot colabora la fel de strâns cum am colaborat în toți acești ani cu USR”, a spus Eugen Tomac.

Va vota USR Guvernul Tomac?

Jurnalist: Ce v-a reproșat USR-ul?

„Nu mi-a reproșat nimic USR-ul”, a spus Eugen Tomac.

Jurnalist: Aveți garanția că USR vă va vota? Ați spus același lucru și după ce ați ieșit de la discuția cu Ilie Bolojan, că sperați și aveți încredere. Imediat Ilie Bolojan a spus că guvernul pe care îl propuneți nu este o soluție. Aveți garanția, în acest moment, după o oră de discuții cu Dominic Fritz și liderii USR, că veți avea voturile USR?

„Plec cu speranță și evident că îmi doresc ca USR să susțină cabinetul pe care îl propun. Deci plec cu speranță și încredere că, dincolo de frământările politice, trebuie să privim spre interesul național al României și să dăm țării un guvern”, a spus Eugen Tomac.