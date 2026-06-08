Sorin Grindeanu, după ce Eugen Tomac a fost la sediul PSD, căutând susținerea: Mesajul e unul foarte clar

Sorin Grindeanu. Foto: Inquam Photos

Premierul desemnat Eugen Tomac a ajuns la câteva minute după ora 17:00 la sediul PSD, unde a purtat o discuție cu liderii partidului, în vederea susținerii Guvernului tehnocrat.

”Mesajul PSD pentru domnul Tomac este unul foarte clar: apreciem responsabilitatea de care dă dovadă, dar viitorul Guvern trebuie să schimbe, din temelii, modelul Bolojan, de austeritate. Noi nu vom vota vreodată taxe noi, nu vom vota tăieri de salarii, nu vom vota măsuri care lovesc în pensionari sau în economia românească” a spus Sorin Grindeanu, președintele PSD, de la sediul partidului, după discuția cu Eugen Tomac.

”Măsurile de reducere a deficitului trebuie să plece de sus în jos”

”Dacă acest Guvern vrea sprijinul PSD, atunci reformele și măsurile de reducere a deficitului trebuie să plece de sus în jos, nu ca până acum. Nicio reformă nu trebuie să fie făcută împotriva cetățenilor sau a companiilor românești. România are nevoie de un guvern care să aibă curajul să facă reforme reale. Aici mă gândesc, de exemplu, la restructurarea, lichidarea sau privatizarea companiilor de stat pe pierderi, care nu pot să-și plătească datoriile. În plan economic, cred că cea mai importantă măsură de relansare este aceea în care statul să-și plătească datoriile către firmele care au executat lucrări și care nu sunt plătite” a mai spus Sorin Grindeanu, acuzând: ”Astăzi avem un deficit mai mic pentru că statul are facturi de miliarde de lei pe care nu le-a plătit și toată economia este sufocată și blocată”.

”În domeniul taxelor, am dori ca viitorul Guvern să scadă TVA-ul la alimentele de bază, dar și la medicamente până la 9 sau chiar 5%. În plan social, ne așteptăm la o reducere concretă a taxelor pe muncă măcar pentru salariile mici și medii. De aceea, suntem de acord cu domnul Tomac când spune că România are nevoie de responsabilitate, nu de austeritate. Dacă aceasta va fi poziția Guvernului, atunci vom putea discuta. Dacă soluția este să continuăm modelul falimentar Bolojan, atunci PSD nu poate fi parte din acest proiect” a mai declarat Sorin Grindeanu.

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