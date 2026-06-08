Mărturia surorii acrobatului care a căzut de pe „Roata Morții”, la un spectacol de circ din Slatina: "A încercat să facă un truc nou" - VIDEO

Din fericire, acorbatul a suferit doar răni ușoare. Foto: Captură video Facebook

Clipe de groază la un spectacol de circ din Slatina. Un acrobat a căzut de pe „Roata Morții” chiar lângă spectatori.

Au fost momente de panică la un spectacol de circ din Slatina. Un acrobat care executa un număr periculos pe „Roata Morții” a alunecat de pe dispozitivul de care se ținea și a căzut lângă spectatori.

Se pare că bărbatul și-a pierdut echilibrul în timp ce urca pe instalație și a căzut direct în public.

În urma incidentului, reprezentația a fost oprită pentru câteva minute, apoi acrobatul și-a reluat numărul.

În imaginile video apărute pe rețelele sociale se vede cum tânărul se desprinde de pe aparatul denumit ”Roata Morții” și cade, de la aproximativ doi metri înălțime, lângă spectatorii care erau în primele rânduri.

Sora acrobatului: A încercat să facă un truc nou și i-au alunecat mâinile

Acrobatul are 25 de ani și este din Ungaria. Sora acestuia a mărturisit că tânărul executa un truc nou, pentru care s-ar fi antrenat doar timp de două săptămâni.

„A căzut pe scaune, s-a lovit un pic la picior și un pic la mână, dar este în regulă. (...) Este periculos, tot timpul trebuie să fii atent. A încercat să facă un truc nou și i-au alunecat mâinile”, a spus Vivien Takas, sora acrobatului, pentru Știrile Pro TV.

Reprezentanții Inspectoratului Teritorial de Muncă din Olt au făcut verificări

Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a transmis că după incident a făcut verificări, dar nu a găsit nereguli.

„Acrobatul nu a suferit traumatisme și nu a necesitat îngrijiri medicale de specialitate, acesta reluându-și activitatea. Având în vedere cele constatate, potrivit legislației de securitate și sănătate în muncă, nu este necesară cercetarea”, a declarat Bogdan Țucă, purtător de cuvânt al ITM Olt, pentru sursa citată.

Reamintim în acest context că în urmă cu câteva luni, la Craiova, un acrobat de 39 de ani din Spania a căzut de pe același dispozitiv, de la aproximativ 4 metri înălțime, tot în timpul unei reprezentanții, suferind răni grave.