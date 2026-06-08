Viitorul fenomenului Terian în România. Avertismentul lui Leca pentru părinți, după ce a văzut în Herăstrău un copilaș în lesă, alături de o bonă, ce au coborât dintr-un Bentley roz video

Viitorul fenomenului Terian în România. Avertismentul lui Leca pentru părinți, după ce a văzut în Herăstrău un copilaș în lesă, alături de o bonă, ce au coborât dintr-un Bentley roz / FOTO ILUSTRATIV: magnific.com @marisettasteiner

Dacă la o primă vedere fenomenul Terian ar putea părea o simplă ciudățenie trecătoare a internetului sau doar o joacă, consecințele salesunt extrem de îngrijotătoare și generează riscuri majore.

Tinerii care își asumă și îmbracă identități de animale nu se limitează exclusiv la spațiul mediului online. Ei își transpun și își testează aceste comportamente non-umane în societate, pe stradă și în natură.

Psihologul Radu Leca a explicat la DC Anima, emisiune moderată de Tudor-Tim Ionescu, unul dintre cele mai mari și mai iminente pericole: contactul dintre un adolescent care imită un animal și un animal real, de companie sau sălbatic, o întâlnire ce poate avea consecințe dezastruoase. Jurnalistul Tudor Tim Ionescu avertizează prin prisma experienței sale asupra posibilelor incidente extrem de grave și a problemelor legale pe care le pot atrage: „Îmi este teamă de o întâlnire pe stradă cu un astfel de terian, care am văzut cazuri în care ei vin la câini, vin la pisici, mă rog, la câini mai ales, să vină lângă al meu și să-l miroasă, că așa a văzut el. Problema este că eu degeaba îi spun stai departe că el nu zice nimic, el e câine sau nu știu cu ce se identifică, și dacă al meu câine, așa cum am văzut atâtea cazuri, are o reacție absolut normală și îndreptățită în regnul animal și în mentalitatea canină, să spunem, și îl atacă, eu am niște probleme penale în acel moment. Deci intrăm și în această zonă și atunci poliția nu poate să... că nu pot să chem hingherul să ia copilul care se identifică cu un câine”.

Mai mult, în fața pericolului fizic, iluzia identității asimilate dispare instantaneu. „100% din cazurile de genul pe care le-am văzut, terianul brusc se ridică în două picioare și țipă în limbă engleză, română sau în ce-o fi. Adică uită de identitatea teriană când este confruntat cu o identitate animală reală”, adaugă moderatorul.

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Nepăsare, ignoranță și complicitate

Cea mai frapantă latură a acestui fenomen nu este comportamentul copiilor. Este reacția și complicitatea părinților. Psihologul Radu Leca este absolut tranșant și mută aproape toată responsabilitatea de pe umerii copiilor confuzi pe cei ai adulților care asistă pasivi.

„Dacă răspundem concret la întrebarea de ce mai mulți copii se identifică cu animalele, acest răspuns o să supere părinții și eu acest lucru nu vreau să-l fac și va ridica un val de ură împotriva noțiunii de logică. Dar cu toate aceste două elemente vizibile pentru toată lumea spun următorul lucru: copiii se identifică cu animalele fiindcă părinții le permit acest lucru. Dacă părintele s-ar implica în mod concret în relația pe care copilul o dezvoltă cu spațiul virtual scoțându-l din interiorul manipulărilor grosolane pe care acesta nu le observă fiindcă este încă foarte mic, atunci tot mai mulți copii nu ar mai afirma că vor sau că au de gând identificarea cu anumite tipuri de animale”, spune Radu Leca.

Mai șocant este faptul că unii părinți nu doar tolerează tacit. Ei finanțează și se mândresc cu aceste manifestări deviante ale copiilor lor. Pentru a sublinia gravitatea situației, psihologul Leca a relatat pe larg o experiență personală pe care a descris-o drept șocantă, petrecută pe străzile din București,

„Cea mai mare durere a mea, ca să înțeleagă oamenii, a tatălui și a psihologului, a fost... s-a manifestat în ziua în care am văzut pe stradă, în zona noastră Herăstrău, Casa Presei Libere, coborând dintr-o mașină extrem de elegantă, un Bentley roz, un copilaș în lesă, alături de o bonă. Acest lucru s-a întâmplat în 2022. Mi-am dat seama, am tras aer în piept, mi-am dat seama că nu am îmbătrânit degeaba. A fost poate pentru prima dată în viața mea când am simțit dorința de a fi șters de pe fața pământului. Bona a plimbat copilul în lesă. Lesa țin minte că era bătută în cristale, iar minorul era extrem de fericit fiindcă putea să fie cățel”, povestește Radu Leca.

„Știm că părinții care acceptă ca minorii să se dezvolte în ceea ce structurile forurile lor de conducere din spațiul virtual denumesc spiritul terian... și îi lasă pe copii să iasă mascați pe stradă, să meargă la școală cu accesorii teriene și să se comporte ca niște terieni... Din punctul meu de vedere acești părinți sunt profund neimplicați. Este opinia mea acest lucru și răspund pentru ea și cred de asemenea că sunt și profund bolnavi acești părinți care le permit copiilor să facă asta”, adaugă psihologul.

Previziunile lui Radu Leca

Întrebat despre direcția exactă în care se îndreaptă acest fenomen și ce se va alege de acești tineri atunci când vor ajunge la vârsta maturității, previziunile sunt printre cele mai pesimiste. Radu Leca trage un semnal de alarmă uriaș pentru întreaga societate românească: „Am în cap un răspuns care o să arunce internetul în aer... Viitorul este reprezentat de spitale de psihiatrie ample cu specialiști care studiază fenomenul terian, în 5, 7, 10 ani, spitale specializate pentru oameni care nu vor mai putea ieși din aceste personaje și identificări care n-au legătură cu oamenii. N-avem decât să credem că este ceva obișnuit. Credeți-mă pe cuvânt că nu va fi obișnuit deloc”.

Singura soluție pentru a preveni acest colaps emoțional stă în intervenția promptă a specialiștilor. Leca subliniază imperativ că acești tineri au nevoie urgentă de „ajutor din partea psihologilor clinicieni și a psihoterapeuților care se ocupă de copii în cabinet și obligatoriu trebuie să existe și un psihoterapeut sistemic de familie care să strângă toți membrii la un singur loc și să le explice tipurile de deviații comportamentale care apar când vorbim de un minor ce se dezvoltă pentru o perioadă de 2, 3, 5 ani în ideea că el este cățel sau pisică”.

Fără această intervenție terapeutică, viitorul tânărului adult va fi pus permanent sub semnul neputinței și al alienării sociale.