LOTO: Peste 8,40 milioane de euro report la extragerea Loto 6/49, de joi, 23 iulie 2026

LOTO. Joi, 23 iulie, 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News va publica rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 23 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 19 iulie, 2026, Loteria Romana a acordat peste 27.000 de castiguri in valoare totala de peste 2,51 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 44,06 milioane de lei (peste 8,40 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,47 milioane de lei (peste 662.200 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,37 milioane de lei (peste 453.600 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 495.000 de lei (peste 94.400 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 478.400 de lei (peste 91.200 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 709.800 de lei (peste 135.300 de euro). La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de peste 320.100 de lei (peste 61.000 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 6/49 s-au castigat 7 premii la categoria a II-a in valoare de 69.212,86 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate în agenții din Oradea si Butea – judetul Iasi, precum și pe bilete.loto.ro, joaca.loto.ro si pe pago.loto.ro.

Rezultatele tragerilor de joi, 23 iulie 2026:

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

