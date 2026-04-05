DCNews Lifestyle Concursuri LOTO: Peste 12 milioane de euro report la extragerea Joker de duminică, 5 aprilie, 2026
Data actualizării: 19:43 05 Apr 2026 | Data publicării: 05:25 05 Apr 2026

LOTO: Peste 12 milioane de euro report la extragerea Joker de duminică, 5 aprilie, 2026
Autor: Crişan Andreescu

loto7

LOTO. Duminică, 5 aprilie, 2026, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. DC News a publicat rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Duminică, 5 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 2 aprilie, 2026, Loteria Romana a acordat peste  27.100 de castiguri in valoare totala de peste 1,92 milioane de lei.

LOTO. La  Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 11,96 milioane de lei (peste 2,34 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5,6 milioane de lei (peste 1,09 milioane de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 62,11 milioane de lei (peste 12,18 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 124.100 de lei (peste 24.300 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza un report la categoria I in valoare de peste 85.200 de lei.

LOTO. La Loto 5/40 se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 219.100 de lei (peste 42.900 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 143.200 de lei (peste 28.000 de euro). 

Rezultatele tragerilor de duminică, 5 aprilie, 2026


Loto 6/49: 9, 4, 8, 49, 25, 42

Noroc: 7, 8, 1, 9, 3, 0, 7

Joker:  34, 5, 38, 25, 40 + 18

Noroc Plus: 2, 7, 4, 2, 9, 1

Loto 5/40: 20, 24, 31, 7, 11, 17

Super Noroc: 9, 6, 2, 9, 6, 6

loteria romana
trageri loto
