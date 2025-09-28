LOTO. Report de peste 6,89 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 28 septembrie, 2025

LOTO. Duminică, 28 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 25 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 22.400 de castiguri in valoare totala de peste 1,61 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 34,98 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,36 milioane de lei (peste 662.100 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 33,27 milioane de lei (peste 6,55 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de 914.000 de lei (peste 180.000 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 78.900 de lei (peste 15.500 de euro).

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 184.000 de lei (peste 36.200 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 218.900 de lei (peste 43.100 de euro).

