Data publicării:

LOTO. Report de peste 5,63 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 11 septembrie, 2025

Autor: Crişan Andreescu | Categorie: Lifestyle

LOTO. Joi, 11  septembrie, 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică rezultatele tragerilor începând  cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 11 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 7 septembrie, Loteria Română a acordat 26.730 de castiguri in valoare totala de peste 3,80 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 28,63 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,79 milioane de lei (peste 550.600 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 31,07 milioane de lei (peste 6,11 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 460.700 de lei (peste 90.700 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 166.300 de lei (peste 32.700 de euro).

LOTO. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 201.600 de lei (peste 39.700 de euro).

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Loto 5/40 de duminica, 7 septembrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 1.441.631,20 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

LOTO. La tragerea Noroc Plus, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 85.420,08 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Iasi.

LOTO. La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 82.856,64 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Campeni, jud. Alba.

Numere extrase joi, 11 septembrie, 2025

Loto 6/49: 

Loto 5/40:  

Joker: 

Noroc: 

Noroc Plus: 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
LOTO. Report de peste 5,63 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 11 septembrie, 2025
11 sep 2025, 13:49
LOTO. Report de peste 5,40 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 7 septembrie, 2025
07 sep 2025, 08:12
LOTO. Report de peste 5,03 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 31 august, 2025
31 aug 2025, 08:36
LOTO. Report de peste 4,89 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 28 august, 2025
28 aug 2025, 08:58
LOTO. Report de peste 4,64 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 24 august, 2025
24 aug 2025, 07:03
LOTO. Report de peste 4,47 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 21 august, 2025
21 aug 2025, 08:52
ParintiSiPitici.ro
Copii cu trei părinți, „un miracol al științei”: Medicii britanici au reușit să oprească transmiterea bolilor ereditare grave de la mamă la copil
11 sep 2025, 11:00
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 17 august, 2025. Report de peste 4,25 milioane de euro la Loto 6/49
17 aug 2025, 07:07
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 14 august, 2025. Report de peste 4,09 milioane de euro la Loto 6/49
14 aug 2025, 09:31
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 10 august, 2025. Report de peste 3,88 milioane de euro la Loto 6/49
10 aug 2025, 08:13
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 7 august, 2025. Report de peste 3,73 milioane de euro la Loto 6/49
07 aug 2025, 09:41
Cine sunt concurenții din noul sezon Mireasa. Reality show-ul a început în forță, pe Antena 1 și AntenaPLAY - GALERIE FOTO
04 aug 2025, 19:23
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică,  3 august, 2025. Report de peste 3,53 milioane de euro la Loto 6/49
03 aug 2025, 06:35
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 31 iulie 2025. Report de peste 3,39 milioane de euro la Loto 6/49
31 iul 2025, 08:46
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică 27  iulie, 2025. Report de peste 3,19 milioane de  euro la Loto 6/49
27 iul 2025, 08:50
Loto. Rezultatele Tragerilor  Speciale Loto ale Verii. Report de 2,79 milioane de euro la Loto 6/49
20 iul 2025, 08:33
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 17 iulie, 2025. Report de peste 2,66 milioane de  euro la Loto 6/49
17 iul 2025, 09:26
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 13 iulie, 2025. Report de peste 2,48 milioane de  euro la Loto 6/4
13 iul 2025, 09:38
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 10 iulie, 2025. Report de peste 2,37 milioane de  euro la Loto 6/49
10 iul 2025, 09:24
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 6 iulie, 2025. Report de peste 2,18 milioane de  euro la Loto 6/49
06 iul 2025, 08:54
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 3 iulie, 2025. Report de peste 2,05 milioane de  euro la Loto 6/49
03 iul 2025, 11:28
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 29 iunie, 2025. Report de peste 1,88 milioane de  euro la Loto 6/49
29 iun 2025, 06:29
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 26 iunie, 2025. Report de peste 1,77 milioane de  euro la Loto 6/49
26 iun 2025, 09:24
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 22 iunie, 2025. Report de peste 1,59 milioane de  euro la Loto 6/49
22 iun 2025, 07:37
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 19 iunie, 2025. Report de peste 1,47 milioane de  euro la Loto 6/49
19 iun 2025, 15:53
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 15 iunie, 2025. Report de peste 1,28 milioane de  euro la Loto 6/49
15 iun 2025, 08:13
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 12 iunie, 2025. Report de peste 4,28 milioane de  euro la Joker
12 iun 2025, 18:00
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 8 iunie, 2025. Report de peste 4,19 milioane de  euro la Joker
08 iun 2025, 06:53
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 5 iunie, 2025. Report de peste 4,12 milioane de  euro la Joker
05 iun 2025, 14:49
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 1 iunie, 2025. Report de peste 4 milioane de  euro la Joker
01 iun 2025, 14:15
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 29 mai, 2025. Report de 3,97 milioane de euro la Joker
29 mai 2025, 17:30
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 22 mai, 2025. Report de 3,79 milioane de euro la Joker
22 mai 2025, 12:53
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 15 mai, 2025. Report de 3,64  milioane de euro la Joker
15 mai 2025, 10:24
Ce va face câștigătoarea marelui premiu la Loto 6/49 cu peste 1,96 milioane de euro
13 mai 2025, 16:39
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 11 mai, 2025. Report de 1,78 milioane de euro la Loto 6/49
11 mai 2025, 08:12
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 8 mai, 2025. Report de peste 3,661 milioane de euro la Joker
08 mai 2025, 12:01
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 4 mai, 2025. Report de peste 1,56 milioane de euro la Loto 6/49
04 mai 2025, 09:44
Loto. Rezultatele Tragerilor Speciale de 1 Mai
01 mai 2025, 07:25
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 27 aprilie, 2025. Report de peste 3,41 milioane de euro la Joker
27 apr 2025, 09:37
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 24 aprilie, 2025. Report de peste 3,36 milioane de euro la Joker
24 apr 2025, 10:27
LOTO: Rezultatele Tragerilor Speciale ale Sărbătorilor Pascale
19 apr 2025, 11:17
Loteria Română, anunț despre Tragerile Speciale ale Sărbătorilor de Paști
17 apr 2025, 08:48
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 13 aprilie, 2025. Report de peste 3,11 milioane de euro la Joker
13 apr 2025, 08:09
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 10 aprilie, 2025. Report de peste trei milioane de euro la Joker
10 apr 2025, 14:30
Joci la Loto? Ce spun oamenii bisericii despre acest obicei
07 apr 2025, 23:35
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 6 aprilie, 2025. Report de trei  milioane de euro la Joker
06 apr 2025, 10:03
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 3 aprilie, 2025. Report de peste 2,94 milioane de euro la Joker
03 apr 2025, 10:01
Loto. Rezultatele tragerilor de duminică, 30 martie, 2025. Report de peste 6 milioane de euro la LOTO 6/49
30 Martie 2025, 09:37
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 27 martie, 2025. Report de peste 6,39 milioane de euro la LOTO 6/49
27 Martie 2025, 12:32
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 20 martie, 2025. Report de peste 5,51 milioane de euro la LOTO 6/49
20 Martie 2025, 11:37
Loto. Rezultatele tragerilor de dumnică, 16 martie, 2025. Report de peste 5,24 milioane de euro la LOTO 6/49
16 Martie 2025, 13:18
Loto. Rezultatele tragerilor de joi, 13 martie, 2025. Report de peste 5,08 milioane de euro la LOTO 6/49
13 Martie 2025, 13:13
Cele mai noi știri
acum 18 minute
LOTO. Report de peste 5,63 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 11 septembrie, 2025
acum 25 de minute
Prințul Harry s-a întâlnit în sfârșit cu tatăl său, Regele Charles
acum 34 de minute
Explicațiile halucinante ale criminalului care a ucis-o pe ucraineanca Irina Zarutska: „S-au năpustit asupra ei”
acum 56 de minute
Țările în care se trăiește cel mai mult în Europa. România, aproape cea mai mică speranță de viață
acum 1 ora 3 minute
Inflația a bubuit. Adrian Negrescu: Vine apogeul! Mare problemă, tratată catastrofal!
acum 1 ora 5 minute
Ateliere românești la Sezze: O asociație din Italia redă copiilor dragostea pentru România și limba română
acum 1 ora 15 minute
Cum se calculează corect ovulația și zilele fertile. Multe femei greșesc cu testul în față
acum 1 ora 25 minute
Reacții din România, după asasinarea lui Charlie Kirk. Coincidența calendaristică pe care mulți nu au observat-o
Cele mai citite știri
pe 10 Septembrie 2025
Un ciclon mătură Europa cu furtuni și vijelii. Joi ajunge în România, în toată țara. Anunț din vârful ANM
acum 2 ore 24 minute
SONDAJ INSCOP. Partidul de pe primul loc, dacă ar avea loc duminică alegeri. Răstoarnă toată scena politică din România
pe 10 Septembrie 2025
Charlie Kirk, influencer apropiat de MAGA, împușcat mortal. Update: Donald Trump a anunțat decesul acestuia
pe 10 Septembrie 2025
Mișcarea „Blocăm totul” produce haos în Franța: „Macron, demisia!”/ Încăierări cu forțele de ordine, autobuze în flăcări, șosele blocate. Intervine și fondatorul Telegram
pe 10 Septembrie 2025
Cine este Elena, noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel