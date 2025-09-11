LOTO. Report de peste 5,63 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 11 septembrie, 2025

LOTO. Joi, 11 septembrie, 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. DC News publică rezultatele tragerilor începând cu orele 18:30.

LOTO. Joi, 11 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 7 septembrie, Loteria Română a acordat 26.730 de castiguri in valoare totala de peste 3,80 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 28,63 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,79 milioane de lei (peste 550.600 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 31,07 milioane de lei (peste 6,11 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 460.700 de lei (peste 90.700 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report in valoare de peste 166.300 de lei (peste 32.700 de euro).

LOTO. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 201.600 de lei (peste 39.700 de euro).

LOTO. La tragerea Loto 5/40 de duminica, 7 septembrie, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 1.441.631,20 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

LOTO. La tragerea Noroc Plus, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 85.420,08 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Iasi.

LOTO. La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 82.856,64 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Campeni, jud. Alba.

Numere extrase joi, 11 septembrie, 2025

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

