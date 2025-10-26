LOTO. Report de peste 8,52 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de duminică, 26 octombrie 2025

LOTO. Duminică, 26 octombrie 2025, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 23 octombrie, Loteria Romana a acordat 22.852 de castiguri in valoare totala de peste 2,15 milioane de lei.

LOTO. La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 43,32 milioane de lei (peste 8,52 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,69 milioane de lei (peste 726.600 de euro).

LOTO. La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 36,29 milioane de lei (peste 7,14 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 66.600 de lei.

LOTO. La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 58.700 de lei, iar la categoria a II-a, reportul este de peste 85.400 de lei.

LOTO. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 21.300 de lei.

NOROC PENTRU TOȚI ROMÂNII!

LOTO. La tragerea Joker s-a castigat premiul la categoria a III-a in valoare de 168.652,28 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

LOTO. La tragerea Noroc Plus s-a castigat premiul la categoria I in valoare de 135.121,92 de lei Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Cisnadie.

Numere extrase duminică, 26 octombrie, 2025

Loto 6/49:

Loto 5/40:

Joker:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc: